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Ратажковскі поділилась дивним фото на пляжі

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Ратажковскі розбурхала новим фото - фото 1
Ратажковскі розбурхала новим фото / instagram.com/emrata

Популярна акторка Емілі Ратажковскі здивувала прихильників фото на пляжі з незвичайного ракурсу.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише прикрашати модні видання та бренди, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Там зірка публікує кадри зі зйомок та своїх звичайних буднів. Зараз красуня влаштувала собі спекотний відпочинок, тож не дивно, що ділиться сонячними фото на пляжі. Щоправда, останній знімок здивував фанатів, адже Емілі сфотографувала власний живіт та ноги з дивного ракурсу, продемонструвавши, що любить засмагати топлес.

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Ратажковскі розбурхала новим фото - фото 273259
Ратажковскі розбурхала новим фото / instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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