Кара Делевінь поділилася пікантним знімком

Британська актриса і модель Кара Делевінь опублікувала відвертий знімок в бікіні, акцентувавши увагу на свої груди.

На своїй сторінці в Instagram 26-річна актриса виклала пляжне фото. У кадрі дівчина фігурує в купальнику і сонцезахисних окулярах. У підписі до фото Кара з жалем відзначила, що літо добігає кінця, але з радістю відзначила, що її груди "виросли", не уточнивши, сталося це природним, або ж хірургічним шляхом.

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"Мої груди виросли, і я дуже ними пишаюся", – повідомила в описі знімка Кара Делевінь.

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Aug 25, 2018 at 4:46am PDT

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