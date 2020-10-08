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Вчені розвіяли міф про негативний вплив масок на здоров'я

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Маски - фото 1
Маски / atriumhealth

Американські вчені перевірили, чи можуть захисні маски для обличчя призводити до порушення газообміну і сприяти зміні концентрації вуглекислого газу в крові.

Фахівці оцінили концентрацію CO2 у 15 здорових молодих людей і 15 літніх з хронічними обструктивними захворюваннями легень до і після використання хірургічних масок. Як виявилося, носіння маски не призводить до помітного порушення газообміну навіть у людей з серйозними порушеннями функції легенів.

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Вчені відзначають, що людям з хронічними захворюваннями знадобилося більше зусиль при диханні, що може призводити до додаткового відчуття втоми і задишки. Однак задишка сама по собі не сигналізує про порушення газообміну. В цьому випадку ускладнення дихання пов'язане з обмеженим потоком повітря.

Результати досліджень суперечать твердженням, що зв'язує носіння масок для обличчя з отруєнням вуглекислим газом. На думку фахівців, про це не варто хвилюватися навіть пацієнтам з хронічними захворюваннями легенів. "Важливо інформувати громадськість про те, що дискомфорт, пов'язаний з використанням масок, не має призводити до необґрунтованих побоювань з приводу безпеки", – говорить один з авторів дослідження.

Вплив масок - фото 429383
Вплив масок

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Джерело: eurekalert
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