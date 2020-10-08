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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 8 жовтня: в Україні виявлено 244 734 випадки коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 5 397 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 790 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня - фото 429263

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 244 734
Одужали 108 233
Померли 4 690

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 896) та у Харківській області (22 712). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 7 197

Волинська область

 9 199

Дніпропетровська область

 7 994

Донецька область

 5 118

Житомирська область

 7 457

Закарпатська область

 10 473

Запорізька область

 5 007

Івано-Франківська область

 14 694

Кіровоградська область

 1 234

Київ

 25 896

Київська область

 10 490

Львівська область

 21 932

Луганська область

 1 480

Миколаївська область

 4 154

Одеська область

 15 704

Полтавська область

 3 685

Рівненська область

 13 798

Сумська область

 6 197

Тернопільська область

 14 979

Харківська область

 22 712

Херсонська область

 1 636

Хмельницька область

 7 732

Чернівецька область

 15 757

Черкаська область

 5 153

Чернігівська область

 5 066

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-10-2020:

Захворіли 36 301 684
Одужали 27 316 236
Померли 1 058 176

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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