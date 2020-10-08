Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 8 жовтня: в Україні виявлено 244 734 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 397 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 790 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 244 734 Одужали 108 233 Померли 4 690

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 896) та у Харківській області (22 712). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 7 197 Волинська область 9 199 Дніпропетровська область 7 994 Донецька область 5 118 Житомирська область 7 457 Закарпатська область 10 473 Запорізька область 5 007 Івано-Франківська область 14 694 Кіровоградська область 1 234 Київ 25 896 Київська область 10 490 Львівська область 21 932 Луганська область 1 480 Миколаївська область 4 154 Одеська область 15 704 Полтавська область 3 685 Рівненська область 13 798 Сумська область 6 197 Тернопільська область 14 979 Харківська область 22 712 Херсонська область 1 636 Хмельницька область 7 732 Чернівецька область 15 757 Черкаська область 5 153 Чернігівська область 5 066

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-10-2020:

Захворіли 36 301 684 Одужали 27 316 236 Померли 1 058 176 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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