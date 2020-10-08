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Коронавірус День вчителя

Коронавірусна мода: нова сукня з маскою отримала шквал критики (фото)

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Коронавірусна мода - фото 1
Коронавірусна мода

Фото з дівчиною у сукні, у яку одразу вшито маску для захисту від коронавірусу, активно поширилось в мережі. І така мода не така логічна, як може здатись на перший погляд.

Користувачка Twitter з ніком Desi кілька днів тому опублікувала фото, яке стало справді вірусним. На знімку можна побачити модель у незвичайній сукні з маскою. Таку нібито геніальну річ вигадав бренд PrettyLittleThing. За короткий час допис встиг з'явитись у всіх можливих соцмережах, де викликав не стільки захват, скільки критику.

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Хоч сама по собі чорна обтисла сукня і виглядає доволі непогано, але той факт, що її комірець плавно переходить у маску змусив багатьох людей висловити свої сумніви у безпечності такого варіанту вбрання.

Серед недоліків сукні опинились: біль у вухах, запах власного тіла, мокрий бюст, оскільки людина постійно буде дихати собі на груди, збільшення шансів на розвиток бактерій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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