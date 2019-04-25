Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву

Чому не можна палити листя і траву

Чому не можна спалювати суху траву і чим це загрожує не лише природі, а й людям – розповідає глава Мінздоров'я Уляна Супрун. Це варто знати кожному!

В українців доволі популярною є звичка випалювати суху траву замість того, щоб її прибирати. Часто, не лише у невеликих населених пунктах, а й у містах випалюють поля і ділянки, не замислюючись про наслідки. Тому очільниця МОЗ Уляна Супрун спільно з UAnimals на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook розповіла, як підпалювання трави впливає на природу та людину.

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Як випалювання трави шкодить рослинам та ґрунту:

Руйнується ґрунтовий покрив, тому поживні речовини не здатні нормально доходити до рослин.

Рослини ж утримують вуглець у собі, а після спалювання забруднюють атмосферу через вивільнення вуглецю.

Спалювання старих рослин не лише не допомагає молодим рослинам, а й погіршує їх врожайність.

Листя при перегниванні повертається у ґрунт, а при згоранні виникає зола, яка далеко не така корисна у якості добрива.

Чому не можна палити листя і траву

Як випалювання трави шкодить тваринам, комахам і птахам:

Випалювання призводить до знищення місць гніздування та кладок птахів

Комахи гинуть під час пожеж, а лише від одного виду рослин залежать майже 20 видів комах, які живуть у них та харчуються ними.

Сильна трав'яна пожежа здатна спалити всіх тварин, які живуть на поверхні ґрунту або в сухій траві.

Чому не можна палити листя і траву

Як випалювання трави шкодить людині

Згорання залишків рослин призводить до появи у повітрі мікрочастинок диму з пилом, важкими металами, чадним газом, окисом азоту та канцерогенними сполуками.

Тліюча трава і листя, яка не має доступу до кисню, починає виділяти бензопірен. Він є причино бронхіту, висипань і навіть онкохвороб.

Підпал трави у містах також призводить до появи диму від солей важких металів, який є дуже отруйним.

Разом з димом у повітря потрапляють отруйні діоксини.

"Значна відкрита площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невеличке багаття перетвориться на неконтрольовану пожежу. Врешті вогонь може легко перекинутися на ліси або домівки людей, які живуть поруч. Підпалювати залишки рослин – шкідливо, неекологічно та нецивілізовано. Пам’ятаємо про це та бережімо природу, – підсумувала Супрун.

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