Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману

На початку тижня дані моніторингу якості повітря зафіксували вуглецевий смог над Києвом та іншими містами. І хоча українські метеорологи переконують, що все в нормі, сильний туман таки псує життя жителям столиці, особливо – водіям. Ось поради, які можуть врятувати вам життя!

У Центральній геофізичній обсерваторії, яка координує гідрометеорологічні спостереження хімічного забруднення повітря, пояснили, що інформація про смог не відповідає дійсності. "Осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано", – наголосили метеорологи.

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При цьому Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначає, що "характер погоди 22 жовтня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", а Укргідрометцентр попереджає, що у вівторок у першій половині дня через туман по всій Україні видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Отож, поліція звернулась до всіх водіїв з проханням обмежити швидкість пересування. Патрульні також дали кілька порад, які допоможуть уникнути аварій на дорогах під час туману. Дотримуйтесь цих правил, адже вони можуть врятувати ваше життя!

Як застерегтися від аварій під час туману:

Зменште швидкість . Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше ніж 10 км / год.

. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше ніж 10 км / год. Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень.

Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень. Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.

І чим більшою вона буде, тим краще. Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно установлені та оптимально відрегульовані.

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