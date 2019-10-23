Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті

Зараз в Україні підвищений рівень забруднення повітря, що негативно позначається не тільки на екології загалом, але й на здоров'ї українців. Також 23 жовтня через густий туман скасували кілька авіарейсів в Києві та у Львові. Читайте далі та дізнайтеся, усі подробиці екологічного стану в Україні.

З 18 жовтня у великих містах України мешканців турбує смог та сильне задимлення повітря. Причини: тепла погода, паління листя, пожежі на торфовищах.

У Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі є перевищення гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю. Проте директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда заявляє, що зараз рівень забруднення повітря в українських містах є типовим для осені. Концентрація оксиду вуглецю на рівні від 0,1 до 1,4 у співвідношенні до гранично допустимої концентрації у 5 мікрограмів на метр кубічний зафіксована в усіх великих містах України.

Одна з причин смогу в Києві – пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Хоча представник управління екології КМДА Олександр Савченко каже, що проблема не у задимленості, а у температурній інверсії, коли денна та нічна температура дуже відрізняються. Експерт зазначає, що через тиждень температура вирівняється й таке явище зникне.

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23 жовтня через несприятливі метеоумови кілька рейсів у Києві та Львові не могли здійснити вчасну посадку. Був туман з фактичною видимістю від 50 до 100 метрів, а допустима видимість для посадки повітряного судна – 350 метрів. Вважають, що аеропорт "Бориспіль" мав перешкоди у роботі через обробку полів у навколишній місцевості. За попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

Проте зараз роботу відновили та за висновками фахівців ДСНС в аеропортах якість повітря відповідає допустимим нормам.

Що робити, щоб зменшити вплив смогу на здоров'я:

Носити маску

Уникати фізичної активності на вулиці

Не використовувати кондиціонери у приміщеннях

Ось як можна перевірити індекс якості повітря у вашому місті:

Рівень забруднення повітря в Києві

Для киян та мешканців міста є спеціальний telegram-бот "Індекс якості повітря у Києві". Цей бот визначає індекс якості повітря у Києві та окремих районах міста (Оболонь, Поділ, Позняки, Голосіїв, Солом'янка, Борщагівка), Борисполі та Ірпені. За словами розробників, telegram-бот вимірює якість повітря за американським стандартом EPA.

Користуватися дуже легко:

Після початку роботи оберіть потрібний район чи надішліть свої координати.

Тоді бот надішле вам дані щодо забруднення повітря.

Також бот надішле вам застереження, якщо індекс переходитиме у небезпечну зону для здоров'я людини.

Рівень забруднення повітря у Львові, Одесі, Дніпрі та інших українських містах

На сайті або у додатку AirVisual можна виміряти індекс якості повітря у вашому місті в реальному часі:

Введіть локацію вручну або надайте доступ до локації через телефон

Перед вами відкриється мапа з даними, які постійно оновлюються

Зеленим позначають нормальний індекс повітря, а червоний та фіолетовий сигналізує про райони з високим рівнем забруднення

Натисніть на конкретний район та отримайте розширені дані: температуру, вологість, напрямок та швидкість вітру

Також є прогноз погоди та якості повітря на 7 днів

Можете підписатися на конкретну локацію й тоді AirVisual надсилатиме вам сповіщення зі свіжими даними про якість повітря

Індекс якості повітря у Києві:

Індекс якості повітря в Дніпрі:

Індекс якості повітря у Львові:

Індекс якості повітря в Одесі:

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