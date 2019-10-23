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Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
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Зараз в Україні підвищений рівень забруднення повітря, що негативно позначається не тільки на екології загалом, але й на здоров'ї українців. Також 23 жовтня через густий туман скасували кілька авіарейсів в Києві та у Львові. Читайте далі та дізнайтеся, усі подробиці екологічного стану в Україні.
З 18 жовтня у великих містах України мешканців турбує смог та сильне задимлення повітря. Причини: тепла погода, паління листя, пожежі на торфовищах.
У Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі є перевищення гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю. Проте директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда заявляє, що зараз рівень забруднення повітря в українських містах є типовим для осені. Концентрація оксиду вуглецю на рівні від 0,1 до 1,4 у співвідношенні до гранично допустимої концентрації у 5 мікрограмів на метр кубічний зафіксована в усіх великих містах України.
Одна з причин смогу в Києві – пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Хоча представник управління екології КМДА Олександр Савченко каже, що проблема не у задимленості, а у температурній інверсії, коли денна та нічна температура дуже відрізняються. Експерт зазначає, що через тиждень температура вирівняється й таке явище зникне.
І ще: Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
23 жовтня через несприятливі метеоумови кілька рейсів у Києві та Львові не могли здійснити вчасну посадку. Був туман з фактичною видимістю від 50 до 100 метрів, а допустима видимість для посадки повітряного судна – 350 метрів. Вважають, що аеропорт "Бориспіль" мав перешкоди у роботі через обробку полів у навколишній місцевості. За попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.
Проте зараз роботу відновили та за висновками фахівців ДСНС в аеропортах якість повітря відповідає допустимим нормам.
Що робити, щоб зменшити вплив смогу на здоров'я:
- Носити маску
- Уникати фізичної активності на вулиці
- Не використовувати кондиціонери у приміщеннях
Ось як можна перевірити індекс якості повітря у вашому місті:
Рівень забруднення повітря в Києві
Для киян та мешканців міста є спеціальний telegram-бот "Індекс якості повітря у Києві". Цей бот визначає індекс якості повітря у Києві та окремих районах міста (Оболонь, Поділ, Позняки, Голосіїв, Солом'янка, Борщагівка), Борисполі та Ірпені. За словами розробників, telegram-бот вимірює якість повітря за американським стандартом EPA.
Користуватися дуже легко:
- Після початку роботи оберіть потрібний район чи надішліть свої координати.
- Тоді бот надішле вам дані щодо забруднення повітря.
- Також бот надішле вам застереження, якщо індекс переходитиме у небезпечну зону для здоров'я людини.
Рівень забруднення повітря у Львові, Одесі, Дніпрі та інших українських містах
На сайті або у додатку AirVisual можна виміряти індекс якості повітря у вашому місті в реальному часі:
- Введіть локацію вручну або надайте доступ до локації через телефон
- Перед вами відкриється мапа з даними, які постійно оновлюються
- Зеленим позначають нормальний індекс повітря, а червоний та фіолетовий сигналізує про райони з високим рівнем забруднення
- Натисніть на конкретний район та отримайте розширені дані: температуру, вологість, напрямок та швидкість вітру
- Також є прогноз погоди та якості повітря на 7 днів
- Можете підписатися на конкретну локацію й тоді AirVisual надсилатиме вам сповіщення зі свіжими даними про якість повітря
Індекс якості повітря у Києві:
Індекс якості повітря в Дніпрі:
Індекс якості повітря у Львові:
Індекс якості повітря в Одесі:
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