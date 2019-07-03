Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото

Літо – час великого врожаю ягід. Аґрус – ідеальний інгредієнт для десертів, мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок, компотів та варення. Ми зібрали для вас найкращі рецепти варення з аґрусу.

Сире варення з аґрусу

Інгредієнти:​​

Аґрус – 1,5 кг

Апельсини – 2 шт

Лимон – 0,5 шт

Цукор – 2,5 кг

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Рецепт приготування аґрусового варення покроково:

Ягоди чистимо від хвостиків з двох сторін, апельсин ріжемо разом зі шкіркою, у лимона ретельно знімаємо цедру і всю білу шкірку. Все прокручуємо на м'ясорубці, засипаємо цукром і залишаємо на добу, часто помішуючи для розчинення цукру. Готове варення через добу розкласти в стерилізовані банки й закрити залізними кришками.

Джем з аґрусу на зиму

Інгредієнти:​​

Аґрус – 7 кг

Цукор – 3 кг

Вода – 1.2 л

Рецепт, як приготувати повидло з агрусу:

Для приготування джему треба використовувати тільки стиглі неушкоджені ягоди аґрусу. Спочатку ягоди ретельно промиваємо і складаємо в місткість відповідного розміру. У місткість заливаємо воду і варимо близько десяти хвилин після закипання. Коли остигне, то протираємо через сито або друшляк. З протертих ягід вичавлюємо залишки соку. Отриманий сік аґрусу засипаємо цукром і варимо близько пів години, постійно помішуючи, на повільному вогні. Пінку, яка утворюється в процесі варіння, необхідно періодично знімати. Отриману суміш остуджують, а потім знову варимо близько пів години. Готовий джем з аґрусу розкладаємо у чисті сухі баночки й закочує кришками. Із зазначених інгредієнтів виходить близько 5 літрів джему з аґрусу. Такий джем модно не тільки їсти як десерт, але і використовувати в начинки для булочок або пиріжків.

Варення з аґрусу без цукру

Інгредієнти:​​

Аґрус – 500 г

Рецепт приготування несолодкого варення з аґрусу:

Для приготування цього варення потрібно лише ягоди аґрусу і відповідний посуд: каструля з товстим дном, бавовняний рушник, маленькі баночки з кришкою. Баночки попередньо потрібно добре промити та простерилізувати. Аґрус можна взяти будь-який, за наявністю і смаку: зелений або червоний. Добре його миємо, обриваємо хвостики. Навіть в зимовий період можна приготувати ці ласощі, якщо є заморожений аґрус. Варення готуватимемо шляхом уварювання, без цукру і будь-яких добавок. Хоча можна додати лимон або апельсин, він додасть приємну цитрусову нотку варенню. Розморожуємо його. У каструлю наливаємо воду, кладемо на дно бавовняний рушник. Скляні баночки наповнюємо ягодами аґрусу висотою по плечики баночок. Вода в каструлі повинна доходити по плечиків банок так, щоб вода при закипанні не вливалася в банки з ягодами. Включаємо вогонь, доводимо воду до кипіння, варимо на сильному вогні близько 30 хвилин. Зменшуємо вогонь і варимо на повільному вогні близько 1 години. Ягоди пускатимуть сік і уварюються. У міру уварювання та осідання ягід, перекладаємо їх в одну банку, а в інші досипаємо свіжу партію ягід. Першу банку з готовим варенням виймаємо з каструлі закочує простерилізованою кришкою. Так само робимо з іншими баночками, коли варення звариться. Баночки краще брати маленькі, щоб швидко з'їсти варення. Перевертаємо банки догори дном, укутуємо рушником і залишаємо на ніч для охолодження при кімнатній температурі. Потім зберігаємо варення в холодильнику або іншому прохолодному місці.

Варення з аґрусу на зиму "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

Аґрус – 600 г

Цукор – 500 г

Вода – 100 мл

Рецепт приготування "п'ятихвилинка" з аґрусу:

Аґрус переберіть, видаліть сміття, обіпніть хвостики з двох сторін. Помийте підготовлені ягоди та покладіть на рушник обсохнути. Перекладіть аґрус в емальовану каструлю відповідного розміру. Засипте аґрус половиною цукру, приберіть в холодильник на 3-4 години, а можна на всю ніч. За цей час аґрус дасть сік. Дістаньте каструлю з холодильника, влийте в аґрус воду. Каструлю з майбутнім варенням поставте на слабкий вогонь, доведіть вміст до кипіння. Насипте в каструлю цукор, що залишився, акуратно перемішайте ягідну масу. Краще це робити дерев'яною лопаткою. На поверхні варення буде утворюватися піна – зніміть її. Варіть варення на мінімальному вогні 5 хвилин після закипання, після чого зніміть каструлю з плити, дайте вмісту повністю охолонути. Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, зніміть і дайте охолонути. Повторіть те ж саме в третій раз, тільки після п'ятихвилинного кипіння перелийте гаряче варення в невеликі стерилізовані банки. Закрийте стерильними кришками та дайте охолонути в теплі. Зберігайте варення-п'ятихвилинку в прохолодному місці.

Холодне варення з аґрусу

Інгредієнти:​​

Аґрус – 1 кг

Цукор – 1 кг

Апельсини – 2 шт

Рецепт приготування холодного варення з аґрусу:

Миємо і перебираємо аґрус. Апельсини обдаємо окропом і добре миємо. Нарізаємо шматочками та вибираємо кісточки. Пропускаємо аґрус і апельсини через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. Добре перемішуємо. Додаємо цукор, перемішуємо і залишаємо на ніч. Вранці перемішуємо ще раз. Потрібно, щоб цукор розчинився. Розкладаємо готове холодне варення у стерильні банки, закриваємо кришками (можна капроновими) і зберігаємо в холодильнику. Можна викласти в контейнер і заморозити. Для такого варіанту і цукор не потрібен. Смачного!

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