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Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото

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Повидло з цілого аґрусу дуже смачне! - фото 1
Повидло з цілого аґрусу дуже смачне!

Літо – час великого врожаю ягід. Аґрус – ідеальний інгредієнт для десертів, мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок, компотів та варення. Ми зібрали для вас найкращі рецепти варення з аґрусу.

Сире варення з аґрусу

Інгредієнти:​​

  • Аґрус – 1,5 кг
  • Апельсини – 2 шт
  • Лимон – 0,5 шт
  • Цукор – 2,5 кг

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Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото - фото 337899

Рецепт приготування аґрусового варення покроково:

  1. Ягоди чистимо від хвостиків з двох сторін, апельсин ріжемо разом зі шкіркою, у лимона ретельно знімаємо цедру і всю білу шкірку.
  2. Все прокручуємо на м'ясорубці, засипаємо цукром і залишаємо на добу, часто помішуючи для розчинення цукру.
  3. Готове варення через добу розкласти в стерилізовані банки й закрити залізними кришками.

Джем з аґрусу на зиму

Інгредієнти:​​

  • Аґрус – 7 кг
  • Цукор – 3 кг
  • Вода – 1.2 л

Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото - фото 337898

Рецепт, як приготувати повидло з агрусу:

  1. Для приготування джему треба використовувати тільки стиглі неушкоджені ягоди аґрусу. Спочатку ягоди ретельно промиваємо і складаємо в місткість відповідного розміру.
  2. У місткість заливаємо воду і варимо близько десяти хвилин після закипання.
  3. Коли остигне, то протираємо через сито або друшляк.
  4. З протертих ягід вичавлюємо залишки соку.
  5. Отриманий сік аґрусу засипаємо цукром і варимо близько пів години, постійно помішуючи, на повільному вогні.
  6. Пінку, яка утворюється в процесі варіння, необхідно періодично знімати.
  7. Отриману суміш остуджують, а потім знову варимо близько пів години.
  8. Готовий джем з аґрусу розкладаємо у чисті сухі баночки й закочує кришками.
  9. Із зазначених інгредієнтів виходить близько 5 літрів джему з аґрусу.
  10. Такий джем модно не тільки їсти як десерт, але і використовувати в начинки для булочок або пиріжків.

Варення з аґрусу без цукру

Інгредієнти:​​

  • Аґрус – 500 г
Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото - фото 337897

Рецепт приготування несолодкого варення з аґрусу:

  1. Для приготування цього варення потрібно лише ягоди аґрусу і відповідний посуд: каструля з товстим дном, бавовняний рушник, маленькі баночки з кришкою. Баночки попередньо потрібно добре промити та простерилізувати. Аґрус можна взяти будь-який, за наявністю і смаку: зелений або червоний. Добре його миємо, обриваємо хвостики. Навіть в зимовий період можна приготувати ці ласощі, якщо є заморожений аґрус.
  2. Варення готуватимемо шляхом уварювання, без цукру і будь-яких добавок. Хоча можна додати лимон або апельсин, він додасть приємну цитрусову нотку варенню. Розморожуємо його. У каструлю наливаємо воду, кладемо на дно бавовняний рушник. Скляні баночки наповнюємо ягодами аґрусу висотою по плечики баночок. Вода в каструлі повинна доходити по плечиків банок так, щоб вода при закипанні не вливалася в банки з ягодами.
  3. Включаємо вогонь, доводимо воду до кипіння, варимо на сильному вогні близько 30 хвилин. Зменшуємо вогонь і варимо на повільному вогні близько 1 години. Ягоди пускатимуть сік і уварюються.
  4. У міру уварювання та осідання ягід, перекладаємо їх в одну банку, а в інші досипаємо свіжу партію ягід. Першу банку з готовим варенням виймаємо з каструлі закочує простерилізованою кришкою. Так само робимо з іншими баночками, коли варення звариться. Баночки краще брати маленькі, щоб швидко з'їсти варення.
  5. Перевертаємо банки догори дном, укутуємо рушником і залишаємо на ніч для охолодження при кімнатній температурі. Потім зберігаємо варення в холодильнику або іншому прохолодному місці.

Варення з аґрусу на зиму "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • Аґрус – 600 г
  • Цукор – 500 г
  • Вода – 100 мл
Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото - фото 337896

Рецепт приготування "п'ятихвилинка" з аґрусу:

  1. Аґрус переберіть, видаліть сміття, обіпніть хвостики з двох сторін. Помийте підготовлені ягоди та покладіть на рушник обсохнути.
  2. Перекладіть аґрус в емальовану каструлю відповідного розміру. Засипте аґрус половиною цукру, приберіть в холодильник на 3-4 години, а можна на всю ніч. За цей час аґрус дасть сік.
  3. Дістаньте каструлю з холодильника, влийте в аґрус воду.
  4. Каструлю з майбутнім варенням поставте на слабкий вогонь, доведіть вміст до кипіння.
  5. Насипте в каструлю цукор, що залишився, акуратно перемішайте ягідну масу. Краще це робити дерев'яною лопаткою.
  6. На поверхні варення буде утворюватися піна – зніміть її.
  7. Варіть варення на мінімальному вогні 5 хвилин після закипання, після чого зніміть каструлю з плити, дайте вмісту повністю охолонути.
  8. Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, зніміть і дайте охолонути.
  9. Повторіть те ж саме в третій раз, тільки після п'ятихвилинного кипіння перелийте гаряче варення в невеликі стерилізовані банки. Закрийте стерильними кришками та дайте охолонути в теплі.
  10. Зберігайте варення-п'ятихвилинку в прохолодному місці.

Холодне варення з аґрусу

Інгредієнти:​​

  • Аґрус – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Апельсини – 2 шт
Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото - фото 337900

Рецепт приготування холодного варення з аґрусу:

  1. Миємо і перебираємо аґрус. Апельсини обдаємо окропом і добре миємо. Нарізаємо шматочками та вибираємо кісточки.
  2. Пропускаємо аґрус і апельсини через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. Добре перемішуємо.
  3. Додаємо цукор, перемішуємо і залишаємо на ніч. Вранці перемішуємо ще раз. Потрібно, щоб цукор розчинився. Розкладаємо готове холодне варення у стерильні банки, закриваємо кришками (можна капроновими) і зберігаємо в холодильнику. Можна викласти в контейнер і заморозити. Для такого варіанту і цукор не потрібен.
  4. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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