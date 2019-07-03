Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото
-
- 24
Літо – час великого врожаю ягід. Аґрус – ідеальний інгредієнт для десертів, мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок, компотів та варення. Ми зібрали для вас найкращі рецепти варення з аґрусу.
Сире варення з аґрусу
Інгредієнти:
- Аґрус – 1,5 кг
- Апельсини – 2 шт
- Лимон – 0,5 шт
- Цукор – 2,5 кг
До теми: Смачні рецепти варення з чорниці
Рецепт приготування аґрусового варення покроково:
- Ягоди чистимо від хвостиків з двох сторін, апельсин ріжемо разом зі шкіркою, у лимона ретельно знімаємо цедру і всю білу шкірку.
- Все прокручуємо на м'ясорубці, засипаємо цукром і залишаємо на добу, часто помішуючи для розчинення цукру.
- Готове варення через добу розкласти в стерилізовані банки й закрити залізними кришками.
Джем з аґрусу на зиму
Інгредієнти:
- Аґрус – 7 кг
- Цукор – 3 кг
- Вода – 1.2 л
Рецепт, як приготувати повидло з агрусу:
- Для приготування джему треба використовувати тільки стиглі неушкоджені ягоди аґрусу. Спочатку ягоди ретельно промиваємо і складаємо в місткість відповідного розміру.
- У місткість заливаємо воду і варимо близько десяти хвилин після закипання.
- Коли остигне, то протираємо через сито або друшляк.
- З протертих ягід вичавлюємо залишки соку.
- Отриманий сік аґрусу засипаємо цукром і варимо близько пів години, постійно помішуючи, на повільному вогні.
- Пінку, яка утворюється в процесі варіння, необхідно періодично знімати.
- Отриману суміш остуджують, а потім знову варимо близько пів години.
- Готовий джем з аґрусу розкладаємо у чисті сухі баночки й закочує кришками.
- Із зазначених інгредієнтів виходить близько 5 літрів джему з аґрусу.
- Такий джем модно не тільки їсти як десерт, але і використовувати в начинки для булочок або пиріжків.
Варення з аґрусу без цукру
Інгредієнти:
- Аґрус – 500 г
Рецепт приготування несолодкого варення з аґрусу:
- Для приготування цього варення потрібно лише ягоди аґрусу і відповідний посуд: каструля з товстим дном, бавовняний рушник, маленькі баночки з кришкою. Баночки попередньо потрібно добре промити та простерилізувати. Аґрус можна взяти будь-який, за наявністю і смаку: зелений або червоний. Добре його миємо, обриваємо хвостики. Навіть в зимовий період можна приготувати ці ласощі, якщо є заморожений аґрус.
- Варення готуватимемо шляхом уварювання, без цукру і будь-яких добавок. Хоча можна додати лимон або апельсин, він додасть приємну цитрусову нотку варенню. Розморожуємо його. У каструлю наливаємо воду, кладемо на дно бавовняний рушник. Скляні баночки наповнюємо ягодами аґрусу висотою по плечики баночок. Вода в каструлі повинна доходити по плечиків банок так, щоб вода при закипанні не вливалася в банки з ягодами.
- Включаємо вогонь, доводимо воду до кипіння, варимо на сильному вогні близько 30 хвилин. Зменшуємо вогонь і варимо на повільному вогні близько 1 години. Ягоди пускатимуть сік і уварюються.
- У міру уварювання та осідання ягід, перекладаємо їх в одну банку, а в інші досипаємо свіжу партію ягід. Першу банку з готовим варенням виймаємо з каструлі закочує простерилізованою кришкою. Так само робимо з іншими баночками, коли варення звариться. Баночки краще брати маленькі, щоб швидко з'їсти варення.
- Перевертаємо банки догори дном, укутуємо рушником і залишаємо на ніч для охолодження при кімнатній температурі. Потім зберігаємо варення в холодильнику або іншому прохолодному місці.
Варення з аґрусу на зиму "п'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- Аґрус – 600 г
- Цукор – 500 г
- Вода – 100 мл
Рецепт приготування "п'ятихвилинка" з аґрусу:
- Аґрус переберіть, видаліть сміття, обіпніть хвостики з двох сторін. Помийте підготовлені ягоди та покладіть на рушник обсохнути.
- Перекладіть аґрус в емальовану каструлю відповідного розміру. Засипте аґрус половиною цукру, приберіть в холодильник на 3-4 години, а можна на всю ніч. За цей час аґрус дасть сік.
- Дістаньте каструлю з холодильника, влийте в аґрус воду.
- Каструлю з майбутнім варенням поставте на слабкий вогонь, доведіть вміст до кипіння.
- Насипте в каструлю цукор, що залишився, акуратно перемішайте ягідну масу. Краще це робити дерев'яною лопаткою.
- На поверхні варення буде утворюватися піна – зніміть її.
- Варіть варення на мінімальному вогні 5 хвилин після закипання, після чого зніміть каструлю з плити, дайте вмісту повністю охолонути.
- Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, зніміть і дайте охолонути.
- Повторіть те ж саме в третій раз, тільки після п'ятихвилинного кипіння перелийте гаряче варення в невеликі стерилізовані банки. Закрийте стерильними кришками та дайте охолонути в теплі.
- Зберігайте варення-п'ятихвилинку в прохолодному місці.
Холодне варення з аґрусу
Інгредієнти:
- Аґрус – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Апельсини – 2 шт
Рецепт приготування холодного варення з аґрусу:
- Миємо і перебираємо аґрус. Апельсини обдаємо окропом і добре миємо. Нарізаємо шматочками та вибираємо кісточки.
- Пропускаємо аґрус і апельсини через м'ясорубку або подрібнюємо блендером. Добре перемішуємо.
- Додаємо цукор, перемішуємо і залишаємо на ніч. Вранці перемішуємо ще раз. Потрібно, щоб цукор розчинився. Розкладаємо готове холодне варення у стерильні банки, закриваємо кришками (можна капроновими) і зберігаємо в холодильнику. Можна викласти в контейнер і заморозити. Для такого варіанту і цукор не потрібен.
- Смачного!
Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
13:29Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu
-
13:15Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram
-
12:54Гаряча дівчина: Леся Нікітюк в бікіні роздражнила мережу пікантними знімками з Італії
-
12:42У цього кота крутіша зачіска, ніж в людей: епічні фото
-
12:30Мережу підірвав штраф водієві Mercedes на скляному мосту в Києві
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:15Варення з аґрусу: рецепти приготування смачного джему на зиму з фото
-
11:59Полякова вразила фанатів в латексному образі: пікантне фото
-
11:44Як у рятувальниках Малібу: Селену Гомес зняли на пляжі
-
11:25Microsoft анонсувала Windows 1.0 з MS-DOS і годинником
-
11:18Як насправді життя біля моря впливає на здоров'я
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
10:57На популярному курорті у Туреччині хочуть вести туристичний податок
-
10:42Молода британка стала відьмою, щоб творити добро (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:29Зеленський у Канаді розсмішив зал своєю англійською: відео
-
10:14Чому чоловікам обов'язково потрібно висипатись
-
09:51Дружина Ступки розбурхала уяву шанувальників еротичними фото
-
09:33Ножі наголо: трейлер детективу з Деніелом Крейгом та Крісом Евансом
-
09:15Новий флешмоб вражає мережу: зірки показали найскладніші трюки з пляшками
-
08:51Наймолодша мільярдерка світу показала звабливу фігуру (фото)
-
08:33Nintendo: у мережі з'явилося зображення нової консолі
-
08:17Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:51В Україну привезли ще одне бюджетне авто: фото новинки
-
07:33Що буде з організмом, якщо робити планку щодня
-
11:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
07:17Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека
- 02 липня
-
22:525 секс-фішок, які здебільшого можливі лише у порно
-
19:14Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
-
14:35ТЕСТ: Дізнайся, який ти літній напій!
-
12:30Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
10:00Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
-
07:15Повне сонячне затемнення 2 липня 2019: що можна і не можна робити
- 01 липня
-
21:25Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс
-
18:35Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
Радіо Максимум › Новини › Популярне ›