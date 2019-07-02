Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму

Чорниця – смачна та корисна літня ягода, з якої роблять дуже смачні варення та джеми. Ми підготували для вас найкращі рецепти закруток з чорниці на зиму.

Cире варення з чорниці

Інгредієнти:​​

Чорниця – 1 кг

Цукор – 1,5 кг

Рецепт приготування чорничного варення:

Чорницю підготуйте до використання. У місткості змішайте блендером чорницю і цукор. Можете також використовувати м'ясорубку. Розкладіть варення в стерилізовані банки й зберігайте в холодильнику.

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Густе варення з чорниці

Інгредієнти:​​

Чорниця – 1 кг

Цукор – 1-1,5 кг

Вода – 250 мл

Рецепт приготування класичного чорничного варення:

У великій місткості доведіть воду до кипіння. Висипте у воду цукор (кількість залежить від того, наскільки солодким потрібно зробити варення), розчиніть його в воді повністю. Чорницю підготуйте до приготування і, коли цукор розчиниться, киньте в сироп. Вимкніть вогонь і залишіть ягоди на 4 години. Після того, включіть вогонь, доведіть до кипіння й варіть близько 3 хвилин. Потім вимкніть вогонь, дайте охолонути й повторіть процедуру варіння ще пару раз. Як тільки варення буде готове, розлийте його по стерилізованих банках, закрутіть, поставте догори дном і дайте охолонути. Зберігайте варення з чорниці в прохолодному місці.

Чорничне варення "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

Чорниця – 1 кг

Цукор – 600 г

Як приготувати джем з чорниці за 5 хвилин:

Для варення відберіть стиглу чорницю. Видаліть гілочки, сміття, а також недостиглі ягоди. Ретельно промийте в декількох водах або під душем. Дайте воді стекти, виклавши ягоди на сито. Перекладіть чорницю у варильний таз або емальовану каструлю. Засипте цукром. Залиште на 3 години. За цей час чорниця дасть сік і частина цукру розчиниться. Поставте таз на невеликий вогонь, доведіть ягоди з цукром до кипіння. За допомогою шумівки видаляйте піну. Після закипання варіть варення ще 5 хвилин. Відставте таз на край плити й дайте варення охолонути. Поки воно охолоджується, простерилізуйте банки з кришками. Обсушіть їх, перевернувши на рушник. Знову поставте таз з ягодами на вогонь. Проваріть варення ще 5 хвилин. У гарячому вигляді розкладіть в банки. Відразу ж закрийте кришками. Остудіть.

Джем чорниці з м'ятою

Інгредієнти:​​

Ягоди чорниці – 1 кг

Цукор – 1,5 кг

М'ята – 4 гілочки

Лимон – 1 шт

Рецепт приготування чорничного варення з м'ятою:

Ягоди чорниці переберіть та ретельно помийте. Перемішайте їх з цукром. Лимон помийте, цедру натріть на дрібній тертці, а з м'якоті вичавіть сік. Сік і цедру лимона змішайте з чорницею, яку пересипали цукром. Ставте на маленький вогонь і варіть 15 хвилин (після закипання). М'яту помийте, злегка обсушіть за допомогою паперового рушника, додайте в чорничне варення, кип'ятіть його ще 5 хвилин. Готове варення розфасовуйте в суху стерилізовану тару і закупорюйте.

Чорничне варення з яблуками

Інгредієнти:​​

Чорниця – 1 кг

Яблука – 800 г

Цукор – 1,5 кг

Рецепт приготування чорничного варення з додаванням яблук:

Ягоди чорниці ретельно переберіть, помийте і дайте стекти воді. Потім засипайте їх цукром і залишайте на кілька годин, щоб ягоди пустили сік. Як тільки чорниця пустить сік, її ставлять на маленький вогонь. Варять близько 10 хвилин після закипання, знімаючи піну і часто помішуючи. Яблука помийте, очистьте від шкірки й серцевини, м'якуш наріжте маленькими шматочками. Після того, як чорниця провариться близько 10 хвилин, до неї додайте подрібнені яблука і варіть все разом ще приблизно третину години. Готове варення розфасовуйте у стерилізовану тару і закручуйте.

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