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Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму
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Чорниця – смачна та корисна літня ягода, з якої роблять дуже смачні варення та джеми. Ми підготували для вас найкращі рецепти закруток з чорниці на зиму.
Cире варення з чорниці
Інгредієнти:
- Чорниця – 1 кг
- Цукор – 1,5 кг
Рецепт приготування чорничного варення:
- Чорницю підготуйте до використання.
- У місткості змішайте блендером чорницю і цукор. Можете також використовувати м'ясорубку.
- Розкладіть варення в стерилізовані банки й зберігайте в холодильнику.
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Густе варення з чорниці
Інгредієнти:
- Чорниця – 1 кг
- Цукор – 1-1,5 кг
- Вода – 250 мл
Рецепт приготування класичного чорничного варення:
- У великій місткості доведіть воду до кипіння.
- Висипте у воду цукор (кількість залежить від того, наскільки солодким потрібно зробити варення), розчиніть його в воді повністю.
- Чорницю підготуйте до приготування і, коли цукор розчиниться, киньте в сироп. Вимкніть вогонь і залишіть ягоди на 4 години.
- Після того, включіть вогонь, доведіть до кипіння й варіть близько 3 хвилин. Потім вимкніть вогонь, дайте охолонути й повторіть процедуру варіння ще пару раз.
- Як тільки варення буде готове, розлийте його по стерилізованих банках, закрутіть, поставте догори дном і дайте охолонути. Зберігайте варення з чорниці в прохолодному місці.
Чорничне варення "П'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- Чорниця – 1 кг
- Цукор – 600 г
Як приготувати джем з чорниці за 5 хвилин:
- Для варення відберіть стиглу чорницю. Видаліть гілочки, сміття, а також недостиглі ягоди.
- Ретельно промийте в декількох водах або під душем. Дайте воді стекти, виклавши ягоди на сито.
- Перекладіть чорницю у варильний таз або емальовану каструлю. Засипте цукром. Залиште на 3 години. За цей час чорниця дасть сік і частина цукру розчиниться.
- Поставте таз на невеликий вогонь, доведіть ягоди з цукром до кипіння. За допомогою шумівки видаляйте піну. Після закипання варіть варення ще 5 хвилин.
- Відставте таз на край плити й дайте варення охолонути.
- Поки воно охолоджується, простерилізуйте банки з кришками. Обсушіть їх, перевернувши на рушник.
- Знову поставте таз з ягодами на вогонь. Проваріть варення ще 5 хвилин.
- У гарячому вигляді розкладіть в банки. Відразу ж закрийте кришками. Остудіть.
Джем чорниці з м'ятою
Інгредієнти:
- Ягоди чорниці – 1 кг
- Цукор – 1,5 кг
- М'ята – 4 гілочки
- Лимон – 1 шт
Рецепт приготування чорничного варення з м'ятою:
- Ягоди чорниці переберіть та ретельно помийте.
- Перемішайте їх з цукром.
- Лимон помийте, цедру натріть на дрібній тертці, а з м'якоті вичавіть сік.
- Сік і цедру лимона змішайте з чорницею, яку пересипали цукром. Ставте на маленький вогонь і варіть 15 хвилин (після закипання).
- М'яту помийте, злегка обсушіть за допомогою паперового рушника, додайте в чорничне варення, кип'ятіть його ще 5 хвилин.
- Готове варення розфасовуйте в суху стерилізовану тару і закупорюйте.
Чорничне варення з яблуками
Інгредієнти:
- Чорниця – 1 кг
- Яблука – 800 г
- Цукор – 1,5 кг
Рецепт приготування чорничного варення з додаванням яблук:
- Ягоди чорниці ретельно переберіть, помийте і дайте стекти воді.
- Потім засипайте їх цукром і залишайте на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.
- Як тільки чорниця пустить сік, її ставлять на маленький вогонь. Варять близько 10 хвилин після закипання, знімаючи піну і часто помішуючи.
- Яблука помийте, очистьте від шкірки й серцевини, м'якуш наріжте маленькими шматочками.
- Після того, як чорниця провариться близько 10 хвилин, до неї додайте подрібнені яблука і варіть все разом ще приблизно третину години.
- Готове варення розфасовуйте у стерилізовану тару і закручуйте.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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