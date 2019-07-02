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Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму

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як приготувати чорничне варення - фото 1
як приготувати чорничне варення

Чорниця – смачна та корисна літня ягода, з якої роблять дуже смачні варення та джеми. Ми підготували для вас найкращі рецепти закруток з чорниці на зиму.

Cире варення з чорниці

Інгредієнти:​​

  • Чорниця – 1 кг
  • Цукор – 1,5 кг
Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму - фото 337642

Рецепт приготування чорничного варення:

  1. Чорницю підготуйте до використання.
  2. У місткості змішайте блендером чорницю і цукор. Можете також використовувати м'ясорубку.
  3. Розкладіть варення в стерилізовані банки й зберігайте в холодильнику.

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Густе варення з чорниці

Інгредієнти:​​

  • Чорниця – 1 кг
  • Цукор – 1-1,5 кг
  • Вода – 250 мл
Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму - фото 337637

Рецепт приготування класичного чорничного варення:

  1. У великій місткості доведіть воду до кипіння.
  2. Висипте у воду цукор (кількість залежить від того, наскільки солодким потрібно зробити варення), розчиніть його в воді повністю.
  3. Чорницю підготуйте до приготування і, коли цукор розчиниться, киньте в сироп. Вимкніть вогонь і залишіть ягоди на 4 години.
  4. Після того, включіть вогонь, доведіть до кипіння й варіть близько 3 хвилин. Потім вимкніть вогонь, дайте охолонути й повторіть процедуру варіння ще пару раз.
  5. Як тільки варення буде готове, розлийте його по стерилізованих банках, закрутіть, поставте догори дном і дайте охолонути. Зберігайте варення з чорниці в прохолодному місці.

Чорничне варення "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • Чорниця – 1 кг
  • Цукор – 600 г
Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму - фото 337638

Як приготувати джем з чорниці за 5 хвилин:

  1. Для варення відберіть стиглу чорницю. Видаліть гілочки, сміття, а також недостиглі ягоди.
  2. Ретельно промийте в декількох водах або під душем. Дайте воді стекти, виклавши ягоди на сито.
  3. Перекладіть чорницю у варильний таз або емальовану каструлю. Засипте цукром. Залиште на 3 години. За цей час чорниця дасть сік і частина цукру розчиниться.
  4. Поставте таз на невеликий вогонь, доведіть ягоди з цукром до кипіння. За допомогою шумівки видаляйте піну. Після закипання варіть варення ще 5 хвилин.
  5. Відставте таз на край плити й дайте варення охолонути.
  6. Поки воно охолоджується, простерилізуйте банки з кришками. Обсушіть їх, перевернувши на рушник.
  7. Знову поставте таз з ягодами на вогонь. Проваріть варення ще 5 хвилин.
  8. У гарячому вигляді розкладіть в банки. Відразу ж закрийте кришками. Остудіть.

Джем чорниці з м'ятою

Інгредієнти:​​

  • Ягоди чорниці – 1 кг
  • Цукор – 1,5 кг
  • М'ята – 4 гілочки
  • Лимон – 1 шт
Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму - фото 337639

Рецепт приготування чорничного варення з м'ятою:

  1. Ягоди чорниці переберіть та ретельно помийте.
  2. Перемішайте їх з цукром.
  3. Лимон помийте, цедру натріть на дрібній тертці, а з м'якоті вичавіть сік.
  4. Сік і цедру лимона змішайте з чорницею, яку пересипали цукром. Ставте на маленький вогонь і варіть 15 хвилин (після закипання).
  5. М'яту помийте, злегка обсушіть за допомогою паперового рушника, додайте в чорничне варення, кип'ятіть його ще 5 хвилин.
  6. Готове варення розфасовуйте в суху стерилізовану тару і закупорюйте.

Чорничне варення з яблуками

Інгредієнти:​​

  • Чорниця – 1 кг
  • Яблука – 800 г
  • Цукор – 1,5 кг
Варення з чорниці: смачні рецепти, як приготувати джем на зиму - фото 337640

Рецепт приготування чорничного варення з додаванням яблук:

  1. Ягоди чорниці ретельно переберіть, помийте і дайте стекти воді.
  2. Потім засипайте їх цукром і залишайте на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.
  3. Як тільки чорниця пустить сік, її ставлять на маленький вогонь. Варять близько 10 хвилин після закипання, знімаючи піну і часто помішуючи.
  4. Яблука помийте, очистьте від шкірки й серцевини, м'якуш наріжте маленькими шматочками.
  5. Після того, як чорниця провариться близько 10 хвилин, до неї додайте подрібнені яблука і варіть все разом ще приблизно третину години.
  6. Готове варення розфасовуйте у стерилізовану тару і закручуйте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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