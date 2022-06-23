В Офісі Президента розповіли, хто пише промови Володимирові Зеленському

Багато українців не можуть заснути доти, поки не послухають вечірнє звернення Володимира Зеленського. Тепер стало відомо, хто президентові України пише ці промови.

Як розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, промови Володимирові Зеленському пише відразу кілька авторів. Відповідну інформацію він озвучив в інтерв'ю виданню "Бабель".

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Михайло Подоляк розповів, що Зеленському вечірні промови пишуть Дмитро Литвин, Юрій Костюк, а також Андрій Сибіга. Також над ними працює ціла низка людей і редакторів, які займаються фінальним текстом.

Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і (Андрій – Радіо MAXIMUM) Сибіга, і ще кілька людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку, – наголосив він.

Радник глави ОП підкреслив, що саме Володимир Зеленський структурно продумує власні ж виступи. А вже група райтерів займається нарощування скелета за допомогою конкретики та додаткових зворотів.

Дмитро Литвин. Це політичний аналітик, а також журналіст. Він наразі співпрацює з Офісом Президента.

Юрій Костюк. Він – колишній сценарист "Студії "Квартал 95". Також він є співавтором серіалу "Слуга народу", головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський. Раніше він був заступником глави ОП, коли адміністрацію очолював Андрій Богдан, а згодом став радником президента.

Андрій Сибіга. Він – заступник глави ОП, а також колишній посол України у Туреччині. Зауважимо, що з 1997 року він працює у сфері української дипломатії.

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