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Що думають німці про німецько-російські відносини: цікаве опитування

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Німці вважають, що відновити відносини з Росією уже не вийде - фото 1
Німці вважають, що відновити відносини з Росією уже не вийде

Серед німців провели цікаве опитування. Воно пролило світло на те, як мешканці країни ставляться до відносин між Німеччиною та Росією. Спойлер: дуже і дуже зле.

Інститут громадської думки Forsa провів опитування. Його організували на замовлення журналу International Politik, пише Spiegel.

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Понад дві третини опитаних – 71% – вважають, що повернути відносини між Німеччиною та Росією у довоєнні часи просто неможливо.

Майже чверть опитаних – 24% – припускають, що повернути відносини у стан, який у них був до 24 лютого, можливо.

Що думають німці про німецько-російські відносини: цікаве опитування - фото 508099

Цікаво, що радикальніші мешканці саме східної Німеччини. Там 81% респондентів вважає, що відносини між країнами безнадійно зіпсовані. Тож відновити їх навіть після завершення війни просто не вийде.

Відповідну думку підтримують і на заході Німеччини. Але там мовиться про 69% опитаних.

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