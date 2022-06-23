Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство ЄС

У четвер 23 червня Європарламент зробив крок назустріч важливому для нашої держави рішенню. Він підтримав надання Україні статусу кандидата на членство ЄС. Це стосується також Молдови.

Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті Європарламенту. Зауважимо, що остаточне рішення ухвалять ввечері під час саміту країн-членів ЄС.

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Більшість парламентарів проголосували "за"

Так, цього дня європейські парламентарі підтримали резолюцію. У ній мовиться про те, щоб Україна, а також Молдова без жодних зволікань отримали статус кандидата на вступ до ЄС. Документ підтримали 529 депутатів, а от свій голос проти віддали 45. Ще 14 парламентарів утримались від голосування.

Наголошуємо, що сама резолюція рекомендаційна. Остаточне рішення повинні ухвалити під час саміту країн-членів ЄС. Він розпочнеться 23 червня о 16:30.

Підкреслимо, що надання Україні кандидатства у члени ЄС ще не означає, що наша держава стала частиною Євросоюзу. Але це важливий крок назустріч цьому. Після ухвалення рішення нашій державі потрібно буде зробити низку реформ, щоб мати можливість провести подальші переговори стосовно самого членства.

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