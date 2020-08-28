Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції і прикмети у свято

Перша пречиста у 2020 році припадає на п'ятницю, 28 серпня. Дізнайтеся, які прикмети та традиції є на церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають віряни!

Відповідно до християнської віри, саме в цей день Пресвята Богородиця вознеслася на небеса. Це трохи скорботне, але водночас гарне та символічне свято, коли віряни просять у Пресвятої Богородиці заступництва. Українці за церковним календарем відзначають цей день 28 серпня.

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Християни в цей день згадують земне життя Богоматері та світлий перехід на небеса. Перед святкуванням цього світлого дня віряни тримають двотижневий Успенський піст (з 14 по 27 серпня). Під час посту вони відмовляються від скоромної їжі, а весь вільний час проводять в молитвах.

Прикмети на свято Успіння Пресвятої Богородиці

Якщо молоде бабине літо тепле, то на старе чекай негоду.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Якщо багато павутиння, зима буде морозною і ясною.

Якщо після заходу сонця біля землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного – до негоди.

Якщо день теплий – бабине літо буде прохолодним.

Якщо побачити іній – швидко настане холодна осінь.

Якщо веселка в небі – буде дуже тепло.

Якщо є туман – багатий врожай грибів.

Сон з 27 на 28 серпня віщий. Він може збутися на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 серпня, виповниться, але не скоро. Ніякої небезпеки він не несе.

Традиції на День Пресвятої Богородиці

З 28 серпня настає природний початок осені – починається молоде бабине літо, яке триває по 14 вересня. Тому в цей день передбачали погоду на старе бабине літо, яке починалося 14 вересня й закінчувалося 21 вересня.

Для хліборобів це свято був знаковим – завершувався сезон літніх польових жнив. На честь цього селяни влаштовували "Успенські" застілля.

Як свідчать давні традиції, в цей день люди приносили в храм зрізані колоски та насіння, щоб освятити зі святою водою. На полі залишали лиш один невеликий снопик, перев'язували його стрічкою і проговорювали: "Дай Боже, щоб на наступний рік був щедрий врожай!"

Існує повір'я, що з цього дня сонце починає засинати: світить не так яскраво, як в середині літа, і гріє менше. З кожним днем ​​стає все холодніше.

Це також пора весіль і молодіжних посиденьок, тож вважалося, якщо з Успіння не молодилися, то зиму в дівках проведеш.

Успіння Пресвятої Богородиці припадає на перший день закінчення Успенського посту. Починаючи з 28 серпня дозволяється грати весілля і проводити обряд вінчання. Якщо дівчина самотня і мріє про заміжжя вранці в цей день варто утриматися від спілкування з ким би то не було.

Називали Успіння також Солінням, оскільки в цей день було заведено солити огірки та квасити капусту. Взимку з ними готували борщ, розсольник, а також вживали з картоплею та хлібом.

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