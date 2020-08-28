На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції і прикмети у свято
-
- 25
Перша пречиста у 2020 році припадає на п'ятницю, 28 серпня. Дізнайтеся, які прикмети та традиції є на церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають віряни!
Відповідно до християнської віри, саме в цей день Пресвята Богородиця вознеслася на небеса. Це трохи скорботне, але водночас гарне та символічне свято, коли віряни просять у Пресвятої Богородиці заступництва. Українці за церковним календарем відзначають цей день 28 серпня.
І ще: Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити 28 серпня
Християни в цей день згадують земне життя Богоматері та світлий перехід на небеса. Перед святкуванням цього світлого дня віряни тримають двотижневий Успенський піст (з 14 по 27 серпня). Під час посту вони відмовляються від скоромної їжі, а весь вільний час проводять в молитвах.
Прикмети на свято Успіння Пресвятої Богородиці
- Якщо молоде бабине літо тепле, то на старе чекай негоду.
- Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.
- Якщо багато павутиння, зима буде морозною і ясною.
- Якщо після заходу сонця біля землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.
- Польові квіти пахнуть сильніше звичайного – до негоди.
- Якщо день теплий – бабине літо буде прохолодним.
- Якщо побачити іній – швидко настане холодна осінь.
- Якщо веселка в небі – буде дуже тепло.
- Якщо є туман – багатий врожай грибів.
- Сон з 27 на 28 серпня віщий. Він може збутися на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 серпня, виповниться, але не скоро. Ніякої небезпеки він не несе.
Традиції на День Пресвятої Богородиці
З 28 серпня настає природний початок осені – починається молоде бабине літо, яке триває по 14 вересня. Тому в цей день передбачали погоду на старе бабине літо, яке починалося 14 вересня й закінчувалося 21 вересня.
Для хліборобів це свято був знаковим – завершувався сезон літніх польових жнив. На честь цього селяни влаштовували "Успенські" застілля.
Як свідчать давні традиції, в цей день люди приносили в храм зрізані колоски та насіння, щоб освятити зі святою водою. На полі залишали лиш один невеликий снопик, перев'язували його стрічкою і проговорювали: "Дай Боже, щоб на наступний рік був щедрий врожай!"
Існує повір'я, що з цього дня сонце починає засинати: світить не так яскраво, як в середині літа, і гріє менше. З кожним днем стає все холодніше.
Це також пора весіль і молодіжних посиденьок, тож вважалося, якщо з Успіння не молодилися, то зиму в дівках проведеш.
Успіння Пресвятої Богородиці припадає на перший день закінчення Успенського посту. Починаючи з 28 серпня дозволяється грати весілля і проводити обряд вінчання. Якщо дівчина самотня і мріє про заміжжя вранці в цей день варто утриматися від спілкування з ким би то не було.
Називали Успіння також Солінням, оскільки в цей день було заведено солити огірки та квасити капусту. Взимку з ними готували борщ, розсольник, а також вживали з картоплею та хлібом.
До теми: Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
10:22Представлено список претендентів на звання Всесвітнього автомобіля року
-
10:00Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
-
09:40СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини
-
09:35Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2020: вірші, смс, проза і картинки
-
09:33З Успінням Пресвятої Бородиці 2020: красиві привітання в прозі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
09:00Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції і прикмети у свято
-
08:53Консервована кукурудза на зиму: рецепти приготування в домашніх умовах
-
08:48Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото
-
08:24Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених
-
07:54Смачні та корисні: ці напої допомагають нормалізувати тиск
-
07:30Представлений найшвидший і найпотужніший британський кросовер
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:00Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
21:26Український додаток Reface обійшов TikTok в американському AppStore
-
21:0528 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44У Новій Зеландії продаватимуть м'ясо з коноплі: яке воно на смак
-
20:21Зможеш відкрити – отримаєш скарб: американець знайшов на своїй фермі сейф з запискою
-
19:51Користувачів Android попередили про небезпечне ПЗ
-
19:43Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2
-
19:22Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять свого партнера
-
19:12Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка