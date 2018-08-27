Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Успіння Пресвятої Богородиці 2018: що не можна робити 28 серпня

  • 976
Традиції і заборони в день Успення Богородиці - фото 1
Традиції і заборони в день Успення Богородиці

Свято Успіння Пресвятої Богородиці в 2018 році православні українці відзначають у вівторок, 28 серпня. Дізнайтеся, що в цей день можна і навіть треба робити, а що категорично заборонено.

Слово "успіння" в перекладі означає "сон", адже, згідно з християнськими віруваннями, саме в цей день Пресвята Богородиця вознеслася на небеса. Це дещо скорботне, але водночас гарне та символічне свято, коли віряни просять у Пресвятої Богородиці заступництва.

Що можна робити на Успіння 2018

  • 28 серпня потрібно обов'язково піти до церкви і помолитися про порятунок своєї душі. Пам'ятайте, що молитва до Богородиці має особливе значення.
  • Вважається, що в цей день небеса відкриті для кожного, тому якщо від щирого серця попросити Богородицю про найпотаємніше – вона обов'язково почує і допоможе.
  • Християни також вшановують в цей день матерів, тому потрібно обов'язково помолитися за здоров'я своїх найрідніших.
  • Господині в це свято влаштовують пишне гуляння, збирають родичів і близьких за столом, готують страви з нового врожаю. Напередодні свята якраз закінчується Успенський піст, тому в цей день вже можна смакувати стравами з м'яса.
  • Богородиця – покровителька сім'ї, тому в цей день прийнято відзначати весілля, вінчатися або свататися.
Успення Пресвятої Богородиці - фото 272428
Успення Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на Успіння Богородиці

  • На Успіння 28 серпня заборонена будь-яка фізична праця: не можна прибирати в будинку, прати, шити, а також працювати в городі.
  • У цей день не можна користуватися ножем, тому хліб прийняло ламати, а не різати.
  • Категорично заборонено сваритися з рідними і близькими.
  • Молодим дівчатам 28 серпня не можна стригти волосся і викидати їх. Таким чином вони можуть "викликати сльози Діви Марії".
  • На Успіння не слід ходити босоніж – вважалося, що так можна зібрати всі хвороби, адже роса в цей день – це сльози природи через те, що Богородиця залишила цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм.
  • Також не можна одягати старе або незручне взуття – щоб уникнути проблем в житті: якщо натрете мозіль у цей день, то вас чекає чорна смуга.
Заборони на Успіння Богородиці - фото 272429
Заборони на Успіння Богородиці / Sputnik / Alexander Imedashvil

Читайте також: Коли Горіховий Спас в Україні: дата свята 2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Релігія