Успіння Пресвятої Богородиці 2018: що не можна робити 28 серпня

Свято Успіння Пресвятої Богородиці в 2018 році православні українці відзначають у вівторок, 28 серпня. Дізнайтеся, що в цей день можна і навіть треба робити, а що категорично заборонено.

Слово "успіння" в перекладі означає "сон", адже, згідно з християнськими віруваннями, саме в цей день Пресвята Богородиця вознеслася на небеса. Це дещо скорботне, але водночас гарне та символічне свято, коли віряни просять у Пресвятої Богородиці заступництва.

Що можна робити на Успіння 2018

28 серпня потрібно обов'язково піти до церкви і помолитися про порятунок своєї душі. Пам'ятайте, що молитва до Богородиці має особливе значення.

і помолитися про порятунок своєї душі. Пам'ятайте, що молитва до Богородиці має особливе значення. Вважається, що в цей день небеса відкриті для кожного, тому якщо від щирого серця попросити Богородицю про найпотаємніше – вона обов'язково почує і допоможе.

Християни також вшановують в цей день матерів , тому потрібно обов'язково помолитися за здоров'я своїх найрідніших.

, тому потрібно обов'язково помолитися за здоров'я своїх найрідніших. Господині в це свято влаштовують пишне гуляння, збирають родичів і близьких за столом, готують страви з нового врожаю. Напередодні свята якраз закінчується Успенський піст, тому в цей день вже можна смакувати стравами з м'яса.

Богородиця – покровителька сім'ї, тому в цей день прийнято відзначати весілля, вінчатися або свататися.

Успення Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на Успіння Богородиці

На Успіння 28 серпня заборонена будь-яка фізична праця : не можна прибирати в будинку, прати, шити, а також працювати в городі.

: не можна прибирати в будинку, прати, шити, а також працювати в городі. У цей день не можна користуватися ножем, тому хліб прийняло ламати, а не різати.

тому хліб прийняло ламати, а не різати. Категорично заборонено сваритися з рідними і близькими.

Молодим дівчатам 28 серпня не можна стригти волосся і викидати їх. Таким чином вони можуть "викликати сльози Діви Марії".

і викидати їх. Таким чином вони можуть "викликати сльози Діви Марії". На Успіння не слід ходити босоніж – вважалося, що так можна зібрати всі хвороби, адже роса в цей день – це сльози природи через те, що Богородиця залишила цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм.

– вважалося, що так можна зібрати всі хвороби, адже роса в цей день – це сльози природи через те, що Богородиця залишила цей світ і не може перебувати з людьми і допомагати їм. Також не можна одягати старе або незручне взуття – щоб уникнути проблем в житті: якщо натрете мозіль у цей день, то вас чекає чорна смуга.

Заборони на Успіння Богородиці / Sputnik / Alexander Imedashvil

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