Успенський піст у серпні 2019: календар і меню харчування на кожен день

Спасівка 2019 починається у серпні та триватиме 14 днів. в Успенський піст віряни дотримуються особливого харчування. До вашої уваги календар і меню на кожен день: ось що можна, а що не можна їсти!

Українці будуть очищатися духовно та тілесно під час Успенського посту, який триватиме 14 днів – з 14 серпня до 27 серпня. У цей час віряни повинні дотримуватися особливого рослинного харчування – не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця тощо. Також потрібно зважити на календар харчування. Дозволяється їсти каші, фрукти та овочі.

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Що можна їсти в Успенський піст 2019

Головне правило посту – не зловживати. Якщо можна їсти фрукти, то це не означає, що потрібно об'їдатися яблуками та кавунами. Ваша їжа повинна бути просто, але задля здорового балансу харчових речовин та мінералів, не забувайте про різноманітність. Також не зловживайте спеціями, прянощами, цукром та сіллю. Смажена їжа теж не рекомендована в піст, надайте перевагу паровій чи грильованій їжі.

Основа вашого пісного харчування: овочі та фрукти. Відварюйте, тушкуйте, запікайте на пергаменті та у рукаві. Морква, картопля, буряк, батат, капуста, помідори, огірки, кукурудза, горошок, гриби. Не забувайте про заморожені продукти на кшталт шпинату, стручкової квасолі. До раціону також додайте консервовані баклажани або кабачки. З фруктів купуйте яблука, банани, апельсини, грейпфрути, гранати, ананаси.

Каші теж мають бути у вашому меню, щоб організм насичувався, мав достатньо енергії та не відчував голоду. Готувати їх потрібно на воді й без масла, адже молочні продукти не можна вживати. Ви можете спробувати альтернативу тваринному молоку – рослинне молоко. Кокосове, соєве, вівсяне, гречане, мигдалеве – зараз у магазинах продається багато видів такого молока, яке можна у піст.

Не хвилюйтеся, що не зможете вживати достатньо білка. По-перше, науковці довели, що організму людини не потрібно так багато білка, як всі думають. По-друге, багато рослинного білка є в сої, горіхах та бобових. Їжте квасолю та сочевицю і не буде проблем з білком.

Календар і меню харчування в Успенський піст

14-27 серпня

Попри те, що цей піст один з найкоротших, він ще й один з найсуворіших.

Понеділок, середа і п'ятниця – найсуворіші дні посту, адже можна їсти тільки свіжі овочі та фрукти, без олії та термічної обробки.

Вівторок і четвер – дні, коли потрібно вживати гарячу їжу без олії.

Субота та неділя – наймилостивіші дні посту. Дозволяється додати у своє меню вино, проте лише невелику кількість, яка не дозволить вам сп'яніти. Обирайте червоне вино, кагор. Також можна їсти гарячу їжу з олією.

Успенський піст триватиме 14 днів

14 серпня. Медовий Спас або Маковія . Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

або . Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 15 серпня. Можна їсти гарячу їжу без олії. Приміром, грибний суп, запечені овочі.

16 серпня. Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти тощо.

17 серпня. Можна їсти гарячу їжу з олією. До прикладу, овочеве рагу, каша з грибами, гречаний суп.

18 серпня. Можна їсти гарячу їжу з олією: рослинною, соняшниковою, оливковою, кукурудзяною тощо.

19 серпня. Преображення Господнє або Яблучний Спас . Можна їсти рибу, морепродукти та випити келих вина. Зазвичай, у цей день ласують яблуками та виноградом.

або . Можна їсти рибу, морепродукти та випити келих вина. Зазвичай, у цей день ласують яблуками та виноградом. 20 серпня. Можна їсти гарячу їжу без олії.

21 серпня. Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед, хліб, воду.

22 серпня. Можна їсти гарячу їжу без олії.

23 серпня. Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед, хліб, воду.

24 серпня. Можна їсти гарячі страви з рослинною олією і пити вино.

25 серпня. Можна їсти гарячі страви з рослинною олією і пити вино.

26 серпня. Сухоїдіння. Можна їсти сиру їжу без олії: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед, хліб, воду.

27 серпня. Можна їсти гарячу їжу без олії.

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