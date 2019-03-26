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Усього одна крута вправа зміцнить ваше здоров'я
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Відразу зазначимо, що ця вправа може здатися вам надто складною та одноманітною, але недооцінювати її не варто. Знайомтесь, стійка на руках – вправа, яка принесе неабияку користь вашому організму.
Ділимося з вами вагомими причинами віддавати перевагу саме стійці на руках.
І ще: Ця вправа позбавить вас болю у спині
Стійка на руках – ідеальне тренування всього тіла
Якщо вам хочеться заощадити час та принести організму максимальну користь, роблячи мінімум вправ, чудові новини! Стійка на руках буде просто "вибуховою" вправою, яка зміцнить всі м'язи вашого тіла.
Вона може замінити цілі тренування, спрямовані на різні групи м'язів, завдяки тому, що під час стійки залучається абсолютно все. Руки, спина, поперек, прес, стегна, коліна: усі вони так чи інакше працюють при цій вправі.
Корпус сильнішає
Щоденна стійка на руках зробить ваш корпус дуже сильним і витривалим. Для виконання вправи потрібно чимало сил. Адже недостатньо просто стати на руки вниз головою, потрібно ще якийсь час простояти у цьому положенні. І чим довше ви будете стояти, тим краще зміцняться ваші м'язи та суглоби.
Спочатку тобі потрібно уважно стежити за технікою та виконувати вправу максимально акуратно. І навіть спираючись на стіну, ви не простоїте в такому положенні довше декількох секунд. Але з часом ви помітите, що можеш залишатися в стійці все довше – до кількох хвилин.
Поліпшується почуття балансу
Крім того, що стійка потребує від вас зусиль, пов'язаних з утриманням ваги власного тіла на одних руках, важливо ще тримати рівновагу. Щоб не впасти, потрібно повністю сконцентруватися на рівновазі, не допускаючи розгойдування рук і корпусу. Стійка на руках повноправно вважається найкращою вправою для тренування балансу.
Зміцнюються кістки
Хвороби опорно-рухового апарату – актуальна проблема для всіх, хто багато часу проводить на сидячій або фізично виснажливій роботі. Словом, майже для всіх. І стійка на руках прекрасно допомагає протистояти хворобам. Під час вправи зміцнюється практично вся опорно-рухова система організму: хребет, кисті, передпліччя, плечі. Ризик розвитку остеопорозу у тих, хто регулярно робить стійку, значно нижчий.
Зростає життєрадісність
Вправа буде корисно не тільки для самопочуття, а й для настрою. Під час стійки на руках йде значний приплив крові до мозку. Фахівці довели, що посилена циркуляція крові в цьому органі важлива для того, щоб знижувалася концентрація гормону кортизолу – ворога гарного настрою, бадьорості та здатності протистояти стресам.
Люди, котрі практикують стійку на руках, менше схильні до занепокоєння та депресії, відрізняються неабияким спокоєм у стресових ситуаціях, і в цілому більш життєрадісні. Все тому що кількість цього гормону у них значно нижче.
Крім того, коли ви стоїте на руках, тиск на нижню частину тіла падає, а кровопостачання верхньої, навпаки, посилюється в рази. Завдяки цьому одні м'язи отримують необхідне розслаблення, а інші інтенсивно напружені. А ще розтягується діафрагма, що у свою чергу покращує насичення легенів киснем. Тому після стійки на руках ви відчуєте приємний тонус всього тіла.
Дійсно, стійка на руках – універсальна вправа, яка нарівні з планкою залучає всі м'язи. Якщо робити її щодня, вже скоро ви помітите позитивний результат. Якщо відчуваєте, що самостійно не впораєтеся, можете попросити друга або тренера спочатку допомагати вам ставати у стійку. Потім ви без проблем зможете виконувати вправу самостійно, лише спираючись на стіну. Найвищою майстерністю буде виконання стійки без опори.
Ми впевнені, що такі тренування виявляться не тільки корисними, а й кожного разу будуть піднімати вам настрій. А це вагомий привід вже зараз спробувати стійку на руках!
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