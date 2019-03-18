У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі

У цьому віці особливо важливо займатися спортом / Men's Health

Міжнародна дослідницька група розповіла про те, в якому віці заняття спортом приносять найбільшу користь. Масштабне вивчення впливу спорту на життя людини почалося ще у 1990-х роках.

Видання Jama Network Open розповіло читачам про результати дослідження сили впливу спортивних вправ на здоров'я людей. Тема була детально вивчена командою вчених зі США та Великобританії. Фахівці з'ясували вік, в якому систематично займатися спортом особливо важливо.

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У опитуванні взяли участь майже 300 тисяч американців, котрим було за 50! Респонденти надавали дані про вікову категорію, режим життя та раціон, а також про наявність шкідливих звичок. За підсумками дослідження вчені назвали 40-річний вік найбільш значущим для того, щоб зайнятися спортом, систематично виконувати ранкову зарядку, пробіжки та відвідувати спортзал.

Експерти вивчили співвідношення даних про кількість померлих з моменту проведення опитування респондентів і вивчили причини їхньої смерті. Так, факт передчасної смерті відзначався, перш за все, у людей після 40 років, які нехтують спортом.

Науковці вважають, що найкорисніше займатися у 40 років

У цілому 7 годин фізичних навантажень на тиждень знижують ризик ранньої смерті майже на 35%. Фахівці відзначають, що регулярні спортивні вправи забезпечили стан здоров'я людей старше 40 років на рівні підліткового віку. Це обнадійливий результат і хороша мотивація для відвідування спортзалів, басейнів і фітнес-центрів у будь-якому віці, а особливо після досягнення 40 років.

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