"Усі так живуть": міфи про домашнє насильство, які погіршують ситуацію

Домашнє насильство є серйозною проблемою, з якою, на жаль, стикається чимало людей. І багато з них виправдовують та не помічають це через поширені міфи.

У 2021 році лише в Україні було зафіксовано понад 284 тисячі звернень з приводу домашнього насильства. У більшості випадків звертались жінки, але чимало заяв надходило і від чоловіків та дітей. І ця жахлива статистика охоплює лише випадки, коли самі люди звертались за допомогою. Але чимало хто досі вірить у поширені міфи про "неблагополучні родини" та те, що насиллям можуть вважатись лише побої. Тому практичний психолог Юлія Ворман розвінчала найпопулярніші тези, у які вірять чимало жертв домашнього насильства.

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5 міфів про домашнє насильство:

Міф 1: у шлюбі не буває сексуального насильства

Реальність: сексуальне насильство є злочином у будь-якому випадку, тож стосунки та статус не грають тут жодної ролі. Варто розуміти, що всі статеві контакти повинні бути лише за згодою та бажанням обох партнерів. Якщо ж такий контакт відбувається з примусу, з залякуванням, у небажаній формі, з приниженням чи образами - це насильство.

Міф 2: насильство – це тільки про побої

Реальність: не менш небезпечним для людей є економічне, сексуальне та психологічне насильства, а не тільки фізичне.

Зокрема, економічне насильство часто ховається за маскою турботи: партнер наполягає на відсутності необхідності працювати чи навчатися, проте потім з'являється тотальний контроль, звітування використаних коштів та приниження. Щобільше, відсутність економічної незалежності є однією з головних причин замовчування та прийняття фізичного насильства, – пояснює психологиня.

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Міф 3: б'є –​ значить любить. Усі так живуть

Реальність: насильство є протиправними діями, які не можна виправдовувати. Це абсолютно не норма, а пошук пояснень з боку жертви лише погіршує ситуацію для постраждалих. Постійне життя у стресі та зі страхом призводить не лише до погіршення самооцінки, а й до психологічних недуг.

Міф 4: домашнє насильство існує лише в "неблагополучних" сім’ях

Реальність: у цьому питанні нема жодних соціальних меж, оскільки насилля трапляється у всіх соціальних групах та не залежить ні від рівня доходів, ні від освіти.

Міф 5: потрібно терпіти заради дітей

Реальність: коли діти ростуть у повній сім'ї, але бачать насильство, то вони страждають значно більше, ніж ті, хто росте у спокійних та гармонійних стосунках з одним з щасливих та люблячих батьків.

Діти, які є свідками насильства між батьками чи близькими родичами, навіть якщо фізично уникають його, страждають душевно. Це негативно впливає на їхній емоційний стан, взаємовідносини з однолітками, навчання, – наголошує Юлія Ворман.

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