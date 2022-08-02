Скільки українців потребуватимуть психологічної допомоги через війну: шокуюча цифра

Повномасштабна війна, яку розпочали російські окупанти, змусила українців забути про нормальне життя. І багатьом доведеться стикнутись не лише з фізичними, а й психологічними наслідками жаху, який щодня відбувається в нашій країні через загарбників.

Вже понад 5 місяців українці живуть у нових реаліях війни. Кожного дня окупанти завдають ударів по містах в різних куточках країни, а звуки сирен стали чимось звичайним. І навіть ті люди, яким вдається начебто триматись в ці моторошні часи, насправді можуть стикнутись з психологічними проблемами. Глава МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував, скільки громадян потребуватимуть допомоги психологів, щоб впоратись з наслідками війни.

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Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки, – заявив Ляшко.

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Де отримати безплатну психологічну допомогу:

Інтернет-платформа для консультацій Розкажи мені;

Безплатний чатбот для психологічної терапії Elomia;

Платформа Mindly, де надають безплатно не тільки одноразову консультацію, а й довгострокову терапію.

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