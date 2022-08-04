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Психологиня назвала 9 ознак психологічного виснаження
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Переживання щоденних стресу та тривоги є цілком нормальним явищем, але хронічний стрес вже створює проблеми зі здоров'ям. Тому пропонуємо перевірити, чи у вас нема ознак психологічного виснаження.
Англійська психологиня Лаліта Суглані активно ділиться важливою та актуальною інформацією на своєму профілі в інстаграмі. Там за фахівцем стежать понад 105 тисяч користувачів, а все тому, що вона простою мовою розповідає про психологічні проблеми та те, як з ними впоратись. Цього разу Лаліта звернула увагу на ознаки виснаження, які можуть передувати вигоранню.
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Тривалий період постійного стресу вдома чи на роботі призводить до емоційного виснаження. Причини можуть бути різними, адже люди по-різному реагують та сприймають складні ситуації.
Тільки уявіть, що ви ставите пляшку під кран і не вимикаєте воду. Зрештою пляшка переповниться, якщо ви не виллєте частину води, щоб звільнити місце. Ця аналогія може допомогти нам зрозуміти, як часто ми можемо відчувати себе переповненими та приголомшеними, і допомогти нам зрозуміти вплив цього на ваше самопочуття та психічне здоров’я, – пояснює психолог.
9 ознак психологічного виснаження:
- Все, що ви робите, здається вимушеним;
- Ви добровільно ізолюєте себе, відштовхуючи людей;
- Нічого не приносить задоволення;
- Вам складно сконцентруватися чи зосередитися;
- Ви часто дратуєтесь;
- Вам не вистачає мотивації та мети, і ви почуваєтеся спустошеним;
- Ви несподівано можете розплакатись;
- Ви почуваєтеся пригніченим та/або стурбованим;
- Ви нетерплячі до інших і вам може не вистачати співчуття.
Емоційне виснаження, почуття безнадійності та відсутність життєвої мети можуть пригнічувати, але ніколи не пізно звернутися по допомогу, — наголошує лікарка.
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