Психологиня назвала 9 ознак психологічного виснаження

Переживання щоденних стресу та тривоги є цілком нормальним явищем, але хронічний стрес вже створює проблеми зі здоров'ям. Тому пропонуємо перевірити, чи у вас нема ознак психологічного виснаження.

Англійська психологиня Лаліта Суглані активно ділиться важливою та актуальною інформацією на своєму профілі в інстаграмі. Там за фахівцем стежать понад 105 тисяч користувачів, а все тому, що вона простою мовою розповідає про психологічні проблеми та те, як з ними впоратись. Цього разу Лаліта звернула увагу на ознаки виснаження, які можуть передувати вигоранню.

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Тривалий період постійного стресу вдома чи на роботі призводить до емоційного виснаження. Причини можуть бути різними, адже люди по-різному реагують та сприймають складні ситуації.

Тільки уявіть, що ви ставите пляшку під кран і не вимикаєте воду. Зрештою пляшка переповниться, якщо ви не виллєте частину води, щоб звільнити місце. Ця аналогія може допомогти нам зрозуміти, як часто ми можемо відчувати себе переповненими та приголомшеними, і допомогти нам зрозуміти вплив цього на ваше самопочуття та психічне здоров’я, – пояснює психолог.

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9 ознак психологічного виснаження:

Все, що ви робите, здається вимушеним; Ви добровільно ізолюєте себе, відштовхуючи людей; Нічого не приносить задоволення; Вам складно сконцентруватися чи зосередитися; Ви часто дратуєтесь; Вам не вистачає мотивації та мети, і ви почуваєтеся спустошеним; Ви несподівано можете розплакатись; Ви почуваєтеся пригніченим та/або стурбованим; Ви нетерплячі до інших і вам може не вистачати співчуття.

Емоційне виснаження, почуття безнадійності та відсутність життєвої мети можуть пригнічувати, але ніколи не пізно звернутися по допомогу, — наголошує лікарка.

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