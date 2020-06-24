На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
- 231
На Заході України вирує негода. Інтенсивні опади призвели до паводків, що руйнують усе на своєму шляху. Влада визнає, що цьогорічне затоплення ще масштабніше за повінь 2008-го. Користувачі мережі ж обдумують, що ж спричинило це лихо.
У відповідь на жахаючі відео затоплених сіл та міст Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей в мережі почали поширювати дописи, суть яких зводиться до того, що паводки – це помста природи за наругу над нею, а саме – вирубування лісів.
Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту
Вам, мабуть, теж попадались такі публікації в стрічці новин. А, можливо, ви й самі поширювали різноманітні картинки чи, наприклад, таке відео з двома ящиками:
Одразу зазначимо, що ми не підтримуємо бездумну та варварську вирубку карпатських лісів, але ми виступаємо за комплексне розуміння та вирішення ситуації. Фахівці одностайні: основною причиною паводків та повеней НЕ є вирубка лісів. Тож годі звинувачувати місцевих жителів чи тамтешніх лісівників, а краще повернімось до базових знань з географії.
Отже, паводки – це природне явище, тому запобігти йому в принципі неможливо. Карпатські річки мають паводковий водний режим, що й передбачає наявність піків підняття рівня води та явних знижень, викликаних кількістю дощів.
Коротко кажучи, пояснює географиня Віра Волошина, для Карпат паводки є нормою. Саме в горах випадає найбільша кількість опадів по всій Україні, а рельєф і значний похил річок й призводить до того, що вода в річках рухається значно швидше, ніж по рівнині.
"Очевидно, що надмірні вирубки впливають на водну, і не лише ситуацію в регіоні, і їх роль значна, частково бардак з ними ускладнює нинішню ситуацію і посилює її прояви, але навіть якби ліс в Карпатах не рубали взагалі – природи це би не змінило, а Черемош та Прут все одно лишались би річками із паводковим режимом", – додає експертка.
В Івано-Франківському управлінні лісового і мисливського господарства додають, що територія Карпат (басейни Тиси, Дністра та Пруту) є одним із найбільш паводконебезпечних регіонів Європи. Паводки на Прикарпатті були у 1164, 1230, 1649, 1668, 1700, 1730, а також у 1864, 1867, 1911, 1927, 1941, 1955, 1969, 1980 і 2008 роках.
Упродовж останніх трьох днів в області випала місячна норма опадів, тому навіть на заліснених ділянках вода не встигає просочуватися в ґрунт, А коли кількість опадів перевищує можливості лісу, то вода мусить стікати схилами.
Аналітик Міжнародної благодійої організації "Екологія-Право-Людина" Петро Тєстов підкреслює, що річки тисячоліттями розливались і виходили з берегів, формувючи заплаву – територію, яка періодично затоплюється водою.
Від паводків страждали й країни з високим рівнем ведення лісового господарства і незначним обсягом вирубок – Австрія, Німеччина, Чехія тощо. Та європейці зрозуміли, що скільки кілометрів гребель не будуй, скільки мільярдів євро на їх утримання не витрачай – під час аномальних дощів вода все одно десь знайде вихід з берегів.
У результаті досліджень з'ясувалось, що основний фактор, який призводить до таких катастрофічних наслідків повеней і паводків – це знищення заплави річок.
"Спочатку меліорація та днопоглиблення, потім забудова та розорювання. Якщо місце, куди вода виходила під час паводків протягом тисяч років, знищили – то куди ж їй діватись?" – ставить логічне запитання Петро Тєстов.
Він радить відновлювати заплави та припиняти розорювання, меліорацію, днопоглиблення, берегоукріплення тощо. Місцевим мешканцям же варто перестати забудовувати ділянки, які розташовані в зоні ризику затоплення.
До таких же висновків дійшов кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник та керівник ГО "Дунайсько-Карпатська Програма" Богдан Проць. Він наголошує, що повені та паводки – це частина природи, і без них велика кількість рослин й тварин не змогли б існувати.
Інша справа, що наша транспортна та житлова інфраструктури не мають запасу міцності і часто не спроможні витримати вплив раптових і сильних повеней, оскільки наші будівельні норми не враховують як кліматичних змін, так й екологічних характеристик річок під час їх спорудження, – додає він.
Не варто боятись того, що малий струмок під час сильних дощів може перетворюватись у велику ріку. Це просто потрібно враховувати, а от боятися потрібно неякісного прокладання доріг, неякісного укріплення берегів, неякісного відбору гравію та неякісного будівництва лісових доріг.
Науковець наводить низку причин руйнівних повеней у горах:
- неякісне будівництво лісових доріг, при будівництві яких немає належним чином зробленого відведення води. Ці дороги збирають воду із значної частини території басейну та надають можливість воді по цих дорогах (чи по їх частинах) швидко добратися до річки, збільшуючи водотік. Бо коли є сильний дощ, вода, яка мала б стікати зі схилу впродовж трьох годин (і за цей час частину цієї води міг би ввібрати ґрунт), збирається на лісову дорогу і стікає по ній за півгодини, змиваючи грунт і все на своєму шляху. Це стимулює так звані "спалахуючі" повені.
- неякісний відбір гравію, що стимулює підмивання берегів. Гравій не можна відбирати абиде. Це повинні бути відповідні місця, що враховують геоморфологічну будову річки.
- руйнування та випалювання прирічкових ділянок стало звичним явищем, особливо у межах населених пунктів або на межі такої ділянки та пасовищ.
- надмірне вирубування лісів та спосіб забору деревини безумовно також є серйозною проблемою. Важка техніка у дощовий період створює значні ерозійні ділянки, що стимулюють змив ґрунту та швидкий доступ води до річки. Часто деревину спускають струмками по крутому схилу, руйнуючи поверхню ґрунту та водну мережу річок.
Підсумуємо: повені та паводки – це нормальне явище в горах. А от їхня сила залежить від низки факторів: починаючи від кількості опадів і закінчуючи наявністю заплав. Вирубування лісів – це одна з причин катастрофічних затоплювань, проте не визначальна. Важливим є комплексний підхід до проблеми, тому не варто спрощувати все до популістичних картинок.
Дивіться також: Відео руйнівної сили карпатських річок, які виходять із берегів
-
18:00Гороскоп на 25 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Чому одні люди люблять обійматися, а інші – ні: пояснення вчених
-
17:39У Швейцарії запропонували заборонити називати піцу з ананасами Гавайською, і ось чому
-
17:23Учені розповіли, яка музика підвищує продуктивність на роботі
-
17:13Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертим танцем: запальне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:00Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2020
-
16:54Це геніально: шеф-кухар створив захисну маску з баклажанів
-
16:40Користувач Reddit проаналізував 8,5 млн роликів на Pornhub: які категорії найпопулярніші
-
16:34Доступні для обраних: у Telegram з'явилась можливість здійснювати відеодзвінки
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
16:12Геймер з Чехії відтворив Чорнобильську АЕС у Minecraft
-
15:57Якою має бути вечеря, щоб не набрати зайвих кілограмів
-
15:47До Місяця: трейлер нового мультфільму від Netflix
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22З'явився тизер з оновленим універсалом Volkswagen Arteon
-
15:15Дівчина Роналду похизувалася апетитними сідницями у прозорій сукні: звабливе фото
-
14:54"Аварійна" зарядка iPhone: в iOS 14 виявили приховану функцію
-
14:33Леді Гага здивувала фанатів подарунком для батька
-
14:16Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
13:52Які таланти варто розвивати різним знакам Зодіаку
-
13:41Українська модель з рекордним розміром грудей станцювала в пікантному вбранні: відео
-
13:25Реставратор перемалював Діву Марію і шокував замовника
-
13:11Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання