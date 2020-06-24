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Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту
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Негода на Прикарпатті не вщухає. Унаслідок інтенсивних опадів річка Дністер вийшла з берегів та затопила стародавнє місто Галич, що розташоване поблизу Івано-Франківська. Дивіться відео з висоти пташиного польоту!
Західна Україна потерпає від паводків. В епіцентрі негоди не лише гірські населені пункти, а й прикарпатські. Зокрема – місто Галич, що розташоване за 26 км від Івано-Франківська. Раніше саме тут був центр Галицько-Волинського князівства.
До теми: Ситуація на трасі Н-09 Мукачево – Львів
Галичем протікає річка Дністер, у яку поблизу міста впадають річки Лімниця, Луква та Гнила Липа. Унаслідок паводка рівень води у Дністрі різко піднявся: річка затопила автомобільний міст (км 340) на трасі Н-09 Львів – Мукачево, а також вулиці та будинки в місті.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який прилетів на Прикарпаття, аби оцінити масштаби паводків, затоплення перевершує масштаб 2008 року. "Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", – додав він.
Відео затопленого Галича з висоти польоту:
Дивіться також: Відео руйнівної сили карпатських річок, які виходять із берегів
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