Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту

Негода на Прикарпатті не вщухає. Унаслідок інтенсивних опадів річка Дністер вийшла з берегів та затопила стародавнє місто Галич, що розташоване поблизу Івано-Франківська. Дивіться відео з висоти пташиного польоту!

Західна Україна потерпає від паводків. В епіцентрі негоди не лише гірські населені пункти, а й прикарпатські. Зокрема – місто Галич, що розташоване за 26 км від Івано-Франківська. Раніше саме тут був центр Галицько-Волинського князівства.

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Галичем протікає річка Дністер, у яку поблизу міста впадають річки Лімниця, Луква та Гнила Липа. Унаслідок паводка рівень води у Дністрі різко піднявся: річка затопила автомобільний міст (км 340) на трасі Н-09 Львів – Мукачево, а також вулиці та будинки в місті.

Разом с ПМ.

Галич- Калуш - Рожнятів - Надвірна - Ільці -Косів..

.. Масштабы потерь велики.

Помимо принятых мер - Кабмин окажет фин поддержку области.

Выделяем приоритеты м ключевые риски по факту на текущий момент pic.twitter.com/zNXwT1usnW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який прилетів на Прикарпаття, аби оцінити масштаби паводків, затоплення перевершує масштаб 2008 року. "Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", – додав він.

Відео затопленого Галича з висоти польоту:

Галич.

Ивано-Фр. Стихия.

На месте с пм.

Дснс, Полиция, Нацгвардия.

Делаем, все что возможно и необходимо.

Жизни, коммуникация, продукты.. эвакуация.

Концентрируемся. Тут, на Верховине.. 4 области, 15 районов..

Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

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