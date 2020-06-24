Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту

  • 648
Галич на Прикарпатті - фото 1
Галич на Прикарпатті / Арсен Аваков

Негода на Прикарпатті не вщухає. Унаслідок інтенсивних опадів річка Дністер вийшла з берегів та затопила стародавнє місто Галич, що розташоване поблизу Івано-Франківська. Дивіться відео з висоти пташиного польоту!

Західна Україна потерпає від паводків. В епіцентрі негоди не лише гірські населені пункти, а й прикарпатські. Зокрема – місто Галич, що розташоване за 26 км від Івано-Франківська. Раніше саме тут був центр Галицько-Волинського князівства.

До теми: Ситуація на трасі Н-09 Мукачево – Львів

Галичем протікає річка Дністер, у яку поблизу міста впадають річки Лімниця, Луква та Гнила Липа. Унаслідок паводка рівень води у Дністрі різко піднявся: річка затопила автомобільний міст (км 340) на трасі Н-09 Львів – Мукачево, а також вулиці та будинки в місті.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який прилетів на Прикарпаття, аби оцінити масштаби паводків, затоплення перевершує масштаб 2008 року. "Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", – додав він.

Відео затопленого Галича з висоти польоту:

Дивіться також: Відео руйнівної сили карпатських річок, які виходять із берегів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
  • Вчора, 15:36
  • 1619
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 21 червня, 17:50
  • 146
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 483
Загрузка...
Новини