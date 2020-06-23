Червоний рівень небезпеки у Карпатах: відео руйнівної сили річок, які виходять із берегів

Відпочинковий комплекс у селі Вістова на Прикарпатті у воді / Михайло Слободяник

Унаслідок потужних злив Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області страждають від паводків, які затопили вулиці та подвір'я. Руйнівна сила води лякає та водночас нагадує, чому важливо припинити бездумну вирубку лісів.

Через паводки на Буковині та Прикарпатті оголосили червоний рівень небезпеки. Вода не щадить нічого: на своєму шляху стихія руйнує вулиці, дороги, затоплює подвір'я, підтоплює будинки, спричинює зсуви ґрунту та змушує людей покидати власні домівки.

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Рятувальники та поліцейські працюють у зоні лиха. Вони не лише евакуйовують людей і тварин, а ще й розчищають дороги та викачують воду із прибудинкових територій.

Утім, опади не вщухають, а пік паводків прогнозують на завтра, 24 червня.

Наразі на Західній Україні оголошено штормове попередження. Дивіться, як там вирує стихія!

Паводки в Івано-Франківській області

Наслідки негоди в Чернівецькій області

Ситуація на Закарпатті

Негода у Львівській області

При раптовому затопленні рятувальники рекомендують:

Зберігайте спокій, уникайте паніки. Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу. По можливості негайно залишіть зону затоплення. Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час – зачиніть вікна та двері першого поверху дошками (щитами). Відчиніть хлів – дайте худобі можливість рятуватися. Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий – займіть горішні приміщення. До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти. Перевірте чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу. Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги. Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

До теми: Погода в Україні 23 червня