Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає

Автори цих книжок одночасно дають прогнози та радять, що робити у крайньому разі. Щонайменше – не зважати на негатив, вимкнути телевізор, забути про телефон і зайняти чимось приємним. Наприклад, читанням.

"ХЗ. Хто знає, яким буде майбутнє", Тім О'Райлі

(К.: Наш Формат, 2019)

У цій книжці про майбутнє нам нагадують про те, як звичне життя змінюється на наших очах. Uber залишив служби таксі без роботи, а згодом навіть водіїв планує замінити самокерованими авто. Airbnb, не маючи жодного власного готелю, пропонує клієнтам більше житла, ніж найбільші компанії світу. Ми інтуїтивно відчуваємо, що майбутнє буде зовсім іншим.

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Та хто знає, яким саме. Із новин виникає враження, що його визначатимуть компанії, котрим повірять інвестори. Але це не так, стверджує Тім О'Райлі, якого називають Оракулом Кремнієвої долини. "Ми звикли, що ХЗ вигукують на знак подиву, – нагадує він. – Проте декого бентежать і тривожать такі технології як штучний інтелект, безпілотні автомобілі й дрони. Люди хвилюються, що їхнім дітям ніде буде працювати, бо робочі місця заграбастають роботи. Для цих людей ХЗ – лайка, вони вживають цей вислів з геть іншими емоціями".

"Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього", Ювал Ной Харарі

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Дослідження, яке ламає усталені уявлення про земну історію від появи людини та народження мови до наших днів та примушує задуматись: шлях розвитку наших предків міг би бути зовсім іншим. Долучіться до історичної розвідки й вас приголомшать неочікувані та сміливі припущення. У книжці ви не знайдете нудної хронології й сухих дат, але разом з автором будете розмірковувати про численні "Чому?".

Як людина розумна зуміла підкорити світ? Що стало з іншими видами людини? Коли і чому з'явилися гроші, держави та релігія? Як виникали й руйнувалися імперії? Чому майже всі суспільства ставили жінок нижче за чоловіків? Як наука і капіталізм стали пануючими віровчення сучасної ери? Чи ставали люди з плином часу щасливішим? Яке майбутнє нас чекає?

"Суперхаби. Як фінансові еліти та їхні мережі керують світом", Сандра Навіді

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

У цій книжці розповідають історію нашої, здавалося б, несокрушимої фінансової системи з особливим акцентом на керівниках, які перебувають на самій її вершині, та їхніх особистих мережах. Вона знайомить з головними протагоністами, "суперхабами", що тиснуть на фінансові важелі та, безперечно, є наймогутнішими гравцями з найліпшими зв'язками.

Розповіді складають мозаїку людей, які стоять за великими організаціями, капіталом і макроекономічними подіями, їхні стосунки, а також їхній вишуканий світ влади, розкошів та привілеїв. "Суперхаби" проведуть вас за лаштунки їхніх ексклюзивних майданчиків: Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), засідань Міжнародного валютного фонду (МВФ), зборів аналітичних центрів, обідів для представників влади, благодійних заходів і приватних вечірок.

"Всі крапки над "І" сторією. Сторітелінг для сценаристів, письменників та блогерів", Сергій Гаврилов

(Л.: Pabulum, 2019)

Як відомо, сторітелінг – це не лише про книжки чи кіно. Він необхідний також у прагматичних сферах – у бізнесі, політиці, менеджменті й навіть освіті. Тому ця книжка буде однаково цікава і корисна письменникам, сценаристам, блогерам і всім, хто хоче бути почутим у сучасному інформаційному світі. Як саме це зробити?

Подавати інформацію максимально стисло і структуровано, емоційно й образно можна через історію. Бути хорошим оповідачем, що непросто, але можливо. Якщо, звісно, навчитись сторітелінгу. Тож як розвинути ідею і тему, як створити фабулу і сюжет, героя і конфлікт, як працювати зі структурою та опорними точками – про все це розповідає автор книжці. У якій, між іншим, так само зібрано професійні інструменти, творчі лайфхаки та практичні вправи, щоб упорядкувати думки та розповісти свою історію.

"Як взаємодіяти з проблемними людьми", Рой Ліллей

(Х.: Фабула, 2020)

З одного боку, автор цієї практичної книжки цілком слушно каже, що життя занадто коротке, щоб провести його у скандалах із людьми, а з іншого, нагадує, що проблемні люди можуть стати прокляттям усього вашого життя, а робота з ними може перетворитися на суцільний кошмар. То що ж робити? Де шукати ключ, щоб розкрити їх, вплинути на них, змусити працювати на вас, і щоб вони цього ніколи не помітили? Егоїсти, ледарі, критики, задираки, пліткарі – з усіма у цій книжці знайдений підхід для спілкування та ефективної співпраці.

При цьому можна дізнатися, як зануритися глибше, подивитися уважніше на проблемну людину чи на ситуацію, знайти рішення, діяти і рухатися далі. Тож як взаємодіяти – встановлення контакту і співпраця. Як керувати – методи та прийоми. Як отримати бажаний результат – стратегія і практичні навички. "Не існує проблемних людей, – справедливо свідчить автор книжки. – Просто є люди, мати справу з якими ми маємо навчитися".

Ігор Бондар-Терещенко

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