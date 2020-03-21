Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину

Герої цих книжок наче чекали пори, коли можна буде уважно прочитати їх історії, про які вони розповідають своїм маленьким друзям. Деякі з них будуть цікаві також дорослим – кожен з них зможе знайти у цих казках щось для себе. Тож не варто гаяти часу, використайте його на корисне і веселе читання.

Беатрікс Поттер. Кролик Петрик та інші історії

Л.: Астролябія, 2019

Цілих двадцять три книжечки, зібрані в цьому ошатному виданні – справжній подарунок не лише маленьким, але й дорослим читачам. Адже повне зібрання казок видатної англійської письменниці та малярки, розкішно перекладене Оленою О'Лір вперше приходить в нашу культуру, і обов’язково задасть, як-то кажуть, високу планку в даному жанрі. Справді, не так давно до нас прийшли автентичні видання про Вінні Пуха і Алісу в Задзеркаллі з оригінальними малюнками того часу, і тепер чергова англійська дитяча класика стане набутком для вітчизняного книжкового ринку. Варто зауважити, що ці оповідки – про кролика Петрика, білченя Горішка, жабеня Яреми Рибалки, качки Джемки – тривають, за сюжетом, доволі довгий час: персонажі дорослішають, заводять родини, переходять із казки в казку, з пригоди в пригоду, з мандрів у чергову подорож. Упродовж якої, до речі, трапляється всяке, тож слід бути обережним, оскільки від «дитячих» нещасть не застраховані навіть "дорослі" герої. "Сьогодні, мої любі, – сказала пані Кроликова якось уранці, – ви можете погуляти полем чи стежкою, але не ходіть на город пана Григора: з вашим Татом там сталося лихо – пані Григориха зробила з нього начинку для пирога".

Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого ордену. Інквізитор

К.: КМ-Букс, 2019

…Після всього, що трапилася з малим і відважним героєм у першій книжці цієї фантастичної епопеї, він став добре малювати. Всі дивувалися казковим істотам, які жили на його малюнках, навіть не здогадуючись, що він просто фіксує побачене в чарівному світі, де він побував. Невже надзвичайні пригоди більш не повторяться? Минуло сім місяців від того часу, і одного разу по нашого героя таки прийшли його давні друзі - вірний кіт Вовко-Славко і мудрий Гільдус Племіус. Як було не прийти, коли славне місто Люберн у небезпеці? Тож чарівні метаморфози тривають, героєві знову доведеться рятувати світ і своїх друзів, а вороги стали ще більш підступні та жорстокі. "Вітаємо вас, правителі чудового міста Люмберн, – вживається у знайомий образ наш герой. – Я, Смарагдієвий Лицар, прийшов до вас, щоб заручитися підтримкою на порятунок міста і його мешканців од чумної пошесті та інших негараздів". Крім того, слід додати, цей захоплюючий роман може врятувати також від осіннього спліну та нудьги, тож мерщій у мандри світом неймовірних пригод!

Андрій Кокотюха. Врятуйте Бетмена

Х.: Фоліо, 2020

Автор цієї книжки, до якої увійшли дві повісті про пригоди Максима Білана та Дениса Черненка, пропонує нам поринути у небезпечні та веселі пригоди разом із шаленою парочкою юних детективів та їхніх друзів. Зокрема за сюжетом першої історії, у школі вирішили улаштувати костюмований бал з конкурсом супергероїв. Здавалося б, нічого небезпечного. Однак на тих, хто записався на конкурс, розпочинається справжнє полювання із залякуванням і насильством. Все серйозно, як ніколи. І тим, хто спробує захистити інших, теж дістанеться. Тож Максиму та його друзям доведеться-таки помізкувати, аби вирахувати підступного злочинця і врятувати справжнього Бетмена. Друга повість "Фальшиве кіно" нагадає підліткам про те, наскільки небезпечним є дорослий світ і як уникнути небезпеки, яку готує майданчик, де знімають кіно, – хоча знятися в кіно мріє кожен.

Христя Венгринюк. Про мого білого старого качура

Чернівці: Видавництво Чорні вівці, 2019

Ця книжка нагадує казку про баранця, яку просив розповісти герой Екзюпері, та водночас "Джалапіту" Емми Андієвської. Утім, це суб'єктивні паралелі, тож у казці у віршах для дорослих цієї авторки кожен зможе знайти щось своє. Хто цей білий старий Качур? Чому в нього випечені очі, й де він ховає всі гільйотини світу? Авторка каже, що віршів до книги не могло бути ні більше, ні менше, й вона лише довершила цей монолог наївними ілюстраціями, створеними олівцем. Прості й дитячі, на перший погляд, вони приховують багато підказок до кожного тексту. Наприклад, до такого. "Мій білий старий качур приходить до мене, / Коли лягаю в ліжко, як в чужий кокон, / І не можу підійнятися, / Наче справді вниз головою. / Приносить води, так журиться, / Втирає піт мій з чола своїми легкими руками / І губи, здається, складає ще ближче, / Хоч ніколи нічого не каже... / Лише коли сплю, чую, / Як коси мої розплітає / І тихо сідає поряд / Так, щоб ноги під ковдру сховати. / Я хочу сказати йому, що все добре, / Що болю цього насправді немає, / Що просто так гарно часом полежати... / І бачу, як дивиться ніжно, / І руки складає мої / До молитви..."

Юрій Винничук. Казки веселі і сумні

Х.: Фоліо, 2019

До цієї збірки увійшли три казки відомого українського письменника — "Будиночок № 7", "Три жучки" та "Шлюбні оголошення Кротика", з яких маленькі читачі дізнаються про те, як у грозу заблукали семеро братів-слимаків, як маленький жучок врятував життя в'язню і як один кротик вирішив женитися і що із цього вийшло. "Казкової" вигадливості автору, як завжди, не бракує. Семеро братів-слимаків дуже пишалися своєю домівкою і, щоби вона виглядала привабливішою, оздобили її з усіх боків різними візерунками та прикрасами. За шиби їм правили трояндові пелюстки, а за флюгер — засушений метелик, почеплений на шпичку. Біля дверей слимачки повісили калатальце з квітки синього дзвоника. Кумедні малюнки відомої української художниці Ірини Борисової, яка зараз мешкає у США, чудово доповнюють цю веселу книжку.

Ігор Бондар-Терещенко

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