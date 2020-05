Усе нормально: учені вразили несподіваною заявою про порно

Пандемія коронавірусу стала причиною того, що величезна кількість людей по всьому світу залишилась вдома. Через це популярні порносайти набули шаленої популярності. Ще більше аудиторії стало в PornHub, який скасував плату за преміум-контент. Усе це круто, але як це впливає на психічне здоров'я?

Перегляд порнографії – це погано? Чи може це призвести до психологічних проблем: розладів настрою або гіперсексуальності? В цілому, ні. Про це свідчать дані нового міжнародного дослідженням, проведеного Бетою Боті, угорським дослідником, з Laboratory for the Study of Sexual Health, Universitе de Montrеal.

Дослідження, опубліковане у Journal of Sexual Medicine об'єднує три онлайн-анкети, заповнені анонімно у 2017 і 2018 роках понад 15 тисячами угорців у віці від 18 до 18 років. Усі учасники були набрані за допомогою онлайн-реклами.

На підставі 40 самозвітів соціально-демографічних і психологічних характеристик, Боті визначила три різні профілі користувачів порнографії:

ті, хто дивиться порно рідко (від 68 до 73%);

ті, хто є частими користувачами без подальших труднощів (від 19 до 29%);

часті користувачі, для яких порно стає проблемою (від 3 до 8%).

Перегляд порнографії не має негативного впливу на психіку

Іншими словами, тільки від 3 до 8% людей настільки часто дивилися порнографічні сайти, що це призвело до психологічних проблем.

"Від 3 до 8 відсотків користувачів порнографічних сайтів повідомили про високі рівні гіперсексуальності, депресивні симптоми, чутливість, нудьгу, почуття дискомфорту при перегляді порнографії, низьку самооцінку, і менше задоволення своїх психологічних потреб, пов'язаних із соціальним причетністю, почуттям компетентності", – підкреслила учена.

