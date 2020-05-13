Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс

Дізнайтеся, жінки яких 3 знаків Зодіаку вважаються справжніми німфоманками і люблять секс понад усе у світі. Перевірте, можливо, мова саме про вас?

Звичайно ж, сексуальні апетити – справа особиста й індивідуальна. Втім, є дещо спільне у представників цих знаків Зодіаку. Дізнайтесь, хто ж не може відмовитися від інтиму.

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Овен

Жінки-Овни рідко бувають вірними. Незалежно від того, як сильно вона любить свого партнера, в її серці завжди знайдеться місце для іншого класного хлопця. Овен легко і швидко закохується, але так само швидко втрачає почуття. Це можна зрозуміти по їх поцілунках, тому що вони пристрасні, ніби вони цілують востаннє. Вони природжені мисливці, і флірт – одне з їх хобі. Жінки знаку Овен нерідко "ходять по трупах", щоб знайти нового, спекотнішого хлопця.

Овни – природжені мисливиці

Близнюки

Ніхто не знає, скільки коханців насправді мали жінки-Близнюки, тому що вони легко переходять від одного до іншого – без ознак втоми або навіть душевного болю. Вранці у неї пристрасний секс з незнайомцем, ввечері вона мрійливо і зручно лежить в обіймах свого партнера. Згідно з їхнім знаком Зодіаку, у Близнюків два обличчя і, отже, також кілька партнерів: один для грубого сексу, інший – для ласк, і так далі.

Близнюки люблять лагідний і грубий секс

Риби

Рабині кохання – саме ці слова найкраще описують жінок під цим знаком Зодіаку. Для них секс – це більше, ніж просто фізичний досвід. Швидше, жінка знака Риби бачить у сексі медитацію або навіть екстаз. Риби віддаються чоловікові повністю і, на відміну від інших "грішниць", вони ніколи не змінюють свого партнера. У Риб душа цікавої дитини у тілі сексуальної богині.

Жінки-Риби – рабині кохання

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