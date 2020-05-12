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Науковці назвали корисну властивість відеоігор під час самоізоляції

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Учені назвали плюси відеоігор - фото 1
Учені назвали плюси відеоігор

Усім супротивникам відеоігор варто задуматися над своєю позицією ще раз. Нове дослідження показало, що з їх допомогою можна поліпшити соціальні, а також когнітивні навички.

Професор інформатики Саскачеванського університету Ріган Мандрик провела дослідження, результати якого показали позитивний вплив відеоігор на людину.

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Вона продемонструвала, що з відеоігор можна отримати певну користь, особливо у період самоізоляції і соціального дистанціювання. Зокрема, мова йде про зменшення стресу і поліпшення когнітивних здібностей.

Коли люди грають у відеоігри, вони насправді отримують переваги для емоційного та психічного добробуту. Вони можуть втекти від реальності на якийсь час і провести час з іншими людьми, – зазначає вона.

Відеоігри позитивно впливають на психічний стан людини - фото 403665
Відеоігри позитивно впливають на психічний стан людини

Хоча основна увага в дослідженні приділялася людям у віці від 18 до 55 років, в ньому також розглядаються й інші вікові групи, починаючи від дітей і закінчуючи людьми похилого віку. Всі з них отримали певні переваги від відеоігор.

Це, звичайно ж, не означає, що слід цілісінькі дні рубатися у Counter-Strike, але й відмовлятися від відеоігор не слід. Головне – у всьому знати міру.

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Джерело: Medikforum
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