uResidency: Україна дозволила іноземцям відкривати бізнес у країні онлайн

У вересні в Україні стартує повноцінний запуск програми uResidency – електронного резидентства для іноземців, які хочуть вести бізнес в юрисдикції нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, зазначивши, що реалізація проєкту дозволить Україні отримати додаткові надходження від податків е-резидентів та нові можливості для залучення інвестицій.

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uResidency – це спеціальний статус, що дає право іноземцям зареєструвати бізнес в юрисдикції України, отримувати дохід за межами України та автоматично сплачувати податки в Україні. Для е-резидентів діятимуть спеціальні податкові умови – усього 5% від суми доходу. При цьому сплата податків та формування звітності відбувається автоматично.

За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати, – анонсував міністр.

Яка процедура оформлення?

Щоб отримати статус е-резидента не потрібно відвідувати Україну. Потенційний е-резидент повинен заповнити заяву через мобільний застосунок або на сайті е-резидентства України, відвідати українське консульство для ідентифікації та відкрити банківський рахунок. Згодом процедура ідентифікації буде теж цифровізована й доступна онлайн.

Хто зможе отримати такий статус?

На першому етапі очікується долучити близько 1 000 е-резидентів. Фокус uResidency – на спеціалістах ІТ-сфери з Азії та Європи. Наразі послуга буде доступна для громадян Словенії, Індії, Пакистану і Таїланду із подальшим розширенням програми на інші країни. При цьому забороняється участь у програмі країнам, визнаним державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України.

Програма реалізується Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA і за фінансової підтримки Академії електронного управління Естонії.

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