Медичний канабіс: МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть речовину

МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс. Список періодично переглядатимуть за наявності нових доказових досліджень

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати винятково за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Про це повідомила пресслужба відомства.

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Перелік діагнозів, з якими призначатимуть медичний канабіс:

1) Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 – C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

ураження нервових корінців і сплетінь (G54);

компресія нервових корінців і сплетінь при хворобах (G55);

мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутрішньочерепні травми (S06).

2) Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).

3) Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

4) Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41).

5) Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

6) Втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

7) Інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

Дітям також можна призначати такі ліки, але лише за певних умов. За жодних умов препарати не призначатимуть вагітним і жінкам, котрі годують груддю.

Медичний канабіс / Радіо Свобода

Також серед протипоказань – підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої речовини лікарського засобу. Не рекомендують призначати лікарські засоби канабісу пацієнтам, які мають помірні або тяжкі порушення функції печінки.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом лікаря, який надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Крім того, пацієнти мають перестати приймати ліки на основі канабісу, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту.

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