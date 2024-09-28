Суд виправдав Христину Соловій за лайку на концерті в Чорноморську

27 вересня 2024 року в міському суді Чорноморська Одеської області відбувся суд над співачкою Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики зі сцени. Їй інкримінували дрібне хуліганство.

Після розгляду справи – суд виправдав співачку. Про це із зали суду повідомила кореспондентка "Суспільне Одеса".

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Зазначається, що у своїй промові перед судом співачка Христина Соловій нецензурно вилаялась на адресу російського президента володимира путіна. Через це суддя попросив її бути "більш стриманою".

У нашій історії розумію, що Ілліч Ленін це той самий путін, у якого вийшло окупувати й приборкати Україну, і якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: "Путін *уйло", то я вважаю, що кожен українець має право називати попередника Путіна, Ілліча Леніна, забороненим словом. Про те, це слухання в Іллічівському суді не тільки про хуліганство чи пояснення свободи слова... це слухання є випробовуванням зрілості та справедливості нашого суспільства, – сказала Соловій.

Адвокат співачки також зазначив, що протокол склали з явними порушеннями, а докази, які представлені в суді, "не є переконливими".

Зазначається, що після розгляду доказів та заслухання промов суд виправдав Христину Соловій через відсутність складу правопорушення.

Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч – ху*ня, – написала Соловій у Instagram.

Ситуація на концерті у Чорноморську:

Нагадаємо, 27 липня 2024 року соцмережами поширився уривок з виступу Христини Соловій у Чорноморську на Одещині, де вона розмовляє із публікою. Тоді артистка висловилася щодо старої назви міста Іллічівськ. Співачка назвала попередню назву "повною х**нею". У результаті її слова спричинили хвилю обговорень.

Одразу після виступу кілька місцевих жителів написали заяву до поліції через порушення громадського порядку та за використання нецензурної лексики в публічних місцях. 30 липня 2024 року на Соловій склали протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

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