Українсько-португальські Чари: Alloise презентувала мініальбом нового міжнародного проєкту

Цього року українська співачка Alloise неабияк вражає музичними сюрпризами. Тільки у жовтні майстерна й досвідчена вокалістка порадувала фанатів новим мініальбомом Bare Nerve, а вже згодом презентувала у своїх соцмережах не просто свіжі пісні, а композиції зовсім нового музичного проєкту VCHASNO.

До того ж артистка стала номінанткою музичної премії YUNA 2021 в категорії Інший формат. Alloise ніколи не слідує канонам, графікам та планам — вона пише пісні й дарує їх людям тільки тоді, коли відчуває.

VCHASNO — це проєкт Alloise та португальського поета українського походження Могні Рарчи. Митці випадково познайомились у Венеції, де Могні подарував дівчині книгу зі своїми віршами. Повернувшись до України, Alloise надихнулася творчістю нового знайомого та створила пісню на його вірші. Так і почалася ця історія — новий проєкт, нове дихання.

Трошки Губи – VCHASNO: слухайте новий хіт

"Для мене важливо, щоби попмузика, яку ми створюємо, несла в собі частину живого й несподіваного мистецтва. Тільки спонтанність і можна назвати життям", – ділиться співачка. Перший EP проєкту Чари – можливість зрозуміти, що випадкових знайомств не буває. Мистецтво в його сучасному прояві – це здатність створити цілісність із мільярдів частинок. Тому справжні чари – завжди поряд із нами. Слухати ЧАРИ онлайн.

Нагадаємо, що серед творчих досягнень Alloise: дві повноформатні платівки Bygone (2013) і Episodes (2016) та мініальбом Bare Nerve (2020), звання найкращої української артистки за версією MTV EMA у 2012 році, співпраця зі всесвітньо відомим продюсером Narada Michael Walden, виступи на одній сцені з Morcheeba, Kosheen, Крейгом Девідом, Неллі Фуртадо та Faithless, ротація кліпу Tell Me Of Fire в ефірі телеканалу MTV США.

