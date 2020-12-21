Тіна Кароль випустила ювілейний альбом: слухати онлайн

Українська співачка Тіна Кароль представила новий ювілейний альбом на честь п'ятнадцятиріччя своєї музичної кар'єри Знайти своїх. Слухаємо разом!

Про це знаменитість повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

І ще: Надя Дорофєєва здивувала схожістю з Тіною Кароль: звабливі фото

Також зірка опублікувала ролик, в якому постала в чуттєвому образі: у білій майці і з легким нюдовим макіяжем на обличчі. У ролику в Instagram також прозвучали перші рядки з пісні Знайти своїх. "Виявилося, щастя в простому криється, знайти своїх і заспокоїтися ... Сумую сильно ... Чекаю зустрічі з вами", – підписала відео в блозі співачка.

Крім того, знаменитість повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на різних стрімінгових платформах. До слова, ювілейний альбом Кароль складається з найпопулярніших хітів зірки за всю 15-річну кар'єру. Їх запис пройшов під час ювілейного туру співачки.

Це цікаво: Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес