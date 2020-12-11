Співачка SOWA презентує сингл Сам на сам: слухайте запальну новинку

Після двох успішних прем‘єр, Не дилема та Лате, співачка SOWA презентує новий сингл Сам на сам. Слухаємо разом!

Ще зовсім нещодавно нікому не відома молода співачка SOWA – зараз артистка, якою цікавляться ЗМІ, треки якої активно підхоплюють у ротації радіостанції. Серед її досягнень перші сходинки у національних музичних хіт-парадах, інтерв’ю у глянцевих виданнях та зйомки в кліпах топових артистів, таких як MELOVIN.

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Сингл Сам на Сам можна назвати ліричним дебютом артистки, адже усі попередні треки мали танцювальне звучання.

"Взаємне кохання – це прекрасно. Але зустрічаються у нашому житті і періоди, коли хочеться побути наодинці з собою. Якими б сильними не були стосунки між партнерами, та якими б вони не були схожими один з одним, це не гарантує того, що вони будуть абсолютно розуміти один одного. Інколи від труднощів та непорозумінь у стосунках ми обираємо втечу, замість того, щоб їх вирішувати. Маючи стосунки, будучи у величезному натовпі людей, ми все одно протягом усього життя залишаємось сам на сам. Тому перед тим, як впустити в своє життя когось, спочатку треба прийняти, полюбити себе та свою душу", – ділиться SOWA.

Зовсім нещодавно відбулися і зйомки кліпу на трек Сам на Сам. Відеороботу команда артистки вирішила відзняти в Стамбулі. Та поки SOWA бажає залишити трохи інтриги і лише говорить, що цей кліп захочеться переглядати знову і знову, адже краса величного міста не може залишити нікого байдужим!

Сам на сам – SOWA: слухайте новий хіт співачки

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