Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Співачка SOWA презентує сингл Сам на сам: слухайте запальну новинку

  • 111
SOWA представила пісню Сам на сам - фото 1
SOWA представила пісню Сам на сам

Після двох успішних прем‘єр, Не дилема та Лате, співачка SOWA презентує новий сингл Сам на сам. Слухаємо разом!

Ще зовсім нещодавно нікому не відома молода співачка SOWA – зараз артистка, якою цікавляться ЗМІ, треки якої активно підхоплюють у ротації радіостанції. Серед її досягнень перші сходинки у національних музичних хіт-парадах, інтерв’ю у глянцевих виданнях та зйомки в кліпах топових артистів, таких як MELOVIN.

І ще: SOWA – Лате: дивіться спокусливий кліп молодої української співачки

Сингл Сам на Сам можна назвати ліричним дебютом артистки, адже усі попередні треки мали танцювальне звучання.

"Взаємне кохання це прекрасно. Але зустрічаються у нашому житті і періоди, коли хочеться побути наодинці з собою. Якими б сильними не були стосунки між партнерами, та якими б вони не були схожими один з одним, це не гарантує того, що вони будуть абсолютно розуміти один одного. Інколи від труднощів та непорозумінь у стосунках ми обираємо втечу, замість того, щоб їх вирішувати. Маючи стосунки, будучи у величезному натовпі людей, ми все одно протягом усього життя залишаємось сам на сам. Тому перед тим, як впустити в своє життя когось, спочатку треба прийняти, полюбити себе та свою душу", – ділиться SOWA.

Зовсім нещодавно відбулися і зйомки кліпу на трек Сам на Сам. Відеороботу команда артистки вирішила відзняти в Стамбулі. Та поки SOWA бажає залишити трохи інтриги і лише говорить, що цей кліп захочеться переглядати знову і знову, адже краса величного міста не може залишити нікого байдужим!

Сам на сам – SOWA: слухайте новий хіт співачки

Це цікаво: Oleg Novosad та Grohotsky представили новий легкий трек Tududum

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
  • 09 грудня, 20:52
  • 1291
Цей спосіб допоможе вам відірватися від смартфона
  • 03 грудня, 19:44
  • 94
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 626
Загрузка...
Новини