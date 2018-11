Український танцівник Сергій Полунін став головним героєм нового кліпу Hozier

Ірландський співак Hozier випустив кліп на пісню "Movement", яка увійде в новий альбом. Примітно, що головним героєм відео став всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін.

Нагадаємо, раніше Полунін зняв свою версію відеокліпу на композицію Hozier "Take me to church". Танцівник розповідав, що взявся за цю роботу у момент творчої кризи. Зараз альтернативний кліп зібрав на YouTube понад 25 мільйонів переглядів і приніс Полуніну ще більшу популярність.

І ще: Сергій Полунін: ціна успіху зірки світового балету

У кліпі "Movement" ірландець вирішив зробити українця головним героєм. За сюжетом, Полунін грає різні особистості, які ховаються в одній людині і борються між собою.

Більш того, Hozier вирішив навіть присвятити танцюристу рядки своєї пісні. ""You're less Polunin leapin" (Ти, звичайно, не Полунін у стрибку)", – співає він.

Читайте також: OneRepublic презентували святковий трек White Christmas