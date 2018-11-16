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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Український танцівник Сергій Полунін став головним героєм нового кліпу Hozier

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Сергій Полунін - фото 1
Сергій Полунін / donttakefake

Ірландський співак Hozier випустив кліп на пісню "Movement", яка увійде в новий альбом. Примітно, що головним героєм відео став всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін.

Нагадаємо, раніше Полунін зняв свою версію відеокліпу на композицію Hozier "Take me to church". Танцівник розповідав, що взявся за цю роботу у момент творчої кризи. Зараз альтернативний кліп зібрав на YouTube понад 25 мільйонів переглядів і приніс Полуніну ще більшу популярність.

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У кліпі "Movement" ірландець вирішив зробити українця головним героєм. За сюжетом, Полунін грає різні особистості, які ховаються в одній людині і борються між собою.

Більш того, Hozier вирішив навіть присвятити танцюристу рядки своєї пісні. ""You're less Polunin leapin" (Ти, звичайно, не Полунін у стрибку)", – співає він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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