Українські полярники показали особливе небо в Антарктиці – фото

Антарктика залишається одним з особливих місць на планеті, вивчення якої захоплює, тож не дивно, що науковці вирішили поділитись особливими моментами з перебування там. Зацініть неймовірне зоряне небо над станцією "Вернадський", яке вдається побачити рідко.

Науковці зі станції "Академік Вернадський" зуміли зафіксувати на камеру унікальне зоряне небо над Антарктикою. Зважаючи на постійну хмарність та опади, це неабияка рідкість. Захопливі фото з'явились на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці.

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Як пояснюють дослідники, у Північній та у Південній півкулях відрізняються не тільки погодні умови та пори року, а сузір'я та зірки і їхній напрям руху.

Володимир Хомко/ Національний антарктичний науковий центр

Володимир Хомко/ Національний антарктичний науковий центр

З 88 сузір'їв більшість знаходиться саме в Південній півкулі – 45. Ще 28 – у Північній, а 15 розташовані в районі екватора, тому їх помітно з обох півкуль (проте інколи в різний час). У Північній півкулі головним орієнтиром є Полярна зоря (сузір'я Малої Ведмедиці). Вона завжди вказує на Північ, адже розміщена майже над Північним полюсом. Як "вказівник" на Полярну зорю зазвичай використовують сузір'я Великої Ведмедиці – найбільше в Північній півкулі. В Південній півкулі найближчою до Південного полюсу є сигма Октанта, однак її складно використовувати як орієнтир, адже, на відміну від Полярної зорі, її майже неможливо помітити неозброєним оком, – розповідають полярники.

Також вони додають, що є сузір'я, що можуть вказувати напрям на Південний полюс. Такий є фрагмент сузір'я Центавра та Південний хрест. Останній, до слова, є найменший, але одним із найвідоміших у світі, адже його можна побачити не лише у нічному небі, а й на прапорах кількох країн (Австралія, Бразилія, Нова Зеландія, Папуа Нової Гвінеї й Самоа) і багатьох штатів та провінцій.

Володимир Хомко/ Національний антарктичний науковий центр

Володимир Хомко/ Національний антарктичний науковий центр

Володимир Хомко/ Національний антарктичний науковий центр

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