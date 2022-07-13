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NASA показало перші знімки Всесвіту від телескопа Джеймс Вебб

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NASA показало перші знімки Всесвіту від телескопа Джеймс Вебб - фото 1

У NASA представили фотографії "найдальших глибин космосу", куди коли-небудь заглядала людина. Кадри зробив телескоп Джеймс Вебб. Трансляція йшла на сайті агентства.

Телескоп зміг "подивитися" крізь масивні хмари пилу та газу, щоб сфотографувати об'єкти, які людство раніше не бачило. Перші знімки "Вебба" вчені чекали близько 25 років – апарат почали будувати ще в 1996 році.

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"Вебб" — найпотужніший телескоп, який створювали спільно американське, канадське та європейське космічне агентство. Апарат оснащений інфрачервоним обладнанням, що дозволяє дивитися на 13,5 мільярда років тому, коли у Всесвіті тільки почали з'являтися перші галактики.

NASA запустило телескоп Джеймс Вебб 25 грудня 2021 року. Він перебуває в точці Лагранжа L2 за півтора мільйона кілометрів від Землі (майже вчетверо далі Місяця).

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NASA показало перші знімки Всесвіту від телескопа Джеймс Вебб - фото 509388

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