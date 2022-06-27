Українські полярники показали унікальне явище над Антарктикою – фото

Українським полярникам вдалось кілька разів побачити справді унікальне явище у небі над станцією "Академік Вернадський". Як жартують науковці, це "мрія кожного метеоролога". Зацініть!

Українські дослідники з антарктичної станції "Академік Вернадський" поділились ефектними кадрами особливого неба, яке далеко не кожному вдається побачити за своє життя. Відповідні кадри з'явились на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Складно писати про хмари в Антарктиді, коли над нашою країною сьогодні знову стоять хмари від вибухів ракет, якими російські окупанти б'ють по мирних українських містах. Але мрія, наука, краса, гармонія – це теж ті цінності, які боронять наші воїни зараз, – йдеться у повідомленні.

А на фото можна побачити унікальне явище – перламутрові хмари.

facebook.com/AntarcticCenter

facebook.com/AntarcticCenter

Як пояснює метеорологиня Анжеліка Ганчук, вони формують на доволі великій висоті, як для звичайних хмар, а саме на 15-30 км. Річ у тому, що на значних висотах атмосфери зовсім сухо, тому хмари не виникають, але тут повітряні потоки перетворюються у хвилі через гори, які стають перешкодою для їхнього руху. Тому й на більшу висоту вдається принести вологу, яка перетворюється у кристалики льоду та дрібні крапельки переохолодженої води, щоб й створює такий перламутровий ефект.

facebook.com/AntarcticCenter

facebook.com/AntarcticCenter

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