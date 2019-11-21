Україна істотно піднялась в Індексі громадянств

Компанія Henley & Partners представила черговий Індекс громадянств світу, який дає об'єктивну оцінку громадянств різних країн. Зауважимо, що з 2016 року Україна додала 30 позицій у рейтингу, що стало одним з найпомітніших стрибків за всю його історію.

Так, перше місце кілька років поспіль посідає громадянство Франції. Країна набрала 83,5% з можливих 100%. З невеликим відставанням за нею йдуть Німеччина і Нідерланди. Франція випередила найближчих конкурентів завдяки вищому показнику можливостей для громадян жити і працювати в інших країнах.

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У п'ятірку лідерів увійшли Данія, Норвегія, Швеція та Ісландія. Великобританія за рік піднялася на три позиції і зараз перебуває на 8 місці (80,3%). Але результати домовленостей по Brexit можуть істотно погіршити позицію країни в рейтингу.

США посідає 25 місце, поступаючись країнам Євросоюзу в можливості жити і працювати в інших країнах без необхідності отримання візи. Найнижчі показники у Афганістану (15,4%) і Сомалі (13,8%).

Європейські країни, які надають іноземцям можливість отримати громадянство через інвестиції, перебувають на верхніх рядках рейтингу. Так, Австрія посідає 12 місце з показником 79,7%. Мальта за рік піднялася з 23 на 16 місце (77,6%), Кіпр – з 25 на 21 (75,3%). Чорногорія, яка нещодавно почала прийом заявок на участь у новій інвестиційній програмі, посідає 64 місце (40,9%).

У цілому, Східний Тимор (92 місце) показав найпомітніше зростання у рейтингу з 2014 року, піднявшись на 26 позицій. Громадянство Катару зазнало значного падіння – 25 позицій вниз з 2014 року. Україна продовжує покращувати результати в рейтингу – 75 місце і 38,2%. За рік країна піднялася на п'ять рядків.

З 2016 року Україна додала 30 позицій, що стало одним з найпомітніших стрибків за всю історію Індексу. Основна причина – отримання безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році.

Безвіз суттєво вплинув на позиції України

Індекс громадянств світу аналізує масив статистичних даних для надання об'єктивної картини про можливості й обмеження кожного громадянства. Індекс розглядає як внутрішні чинники (масштаб економіки, розвиток людського потенціалу, громадський порядок і стабільність), так і зовнішні (безвізовий доступ для тимчасових поїздок і можливість безвізового проживання і роботи в інших країнах), що впливають на якісні показники того чи іншого громадянства.

Комбінація даних ООН, Світового банку, Міжнародної асоціації повітряного транспорту дали унікальний і зрозумілий інструмент вимірювання якості громадянств, що дозволяє ранжувати громадянства за шкалою від 0% до 100%. Всі громадянства розділені на п'ять категорій: найвища категорія (показник від 75% і вище), вища категорії (від 50% до 74,9%); висока категорія (від 35% до 49,9%), середня категорія (від 20% до 34,9%) і низька категорія (нижче 20%).

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