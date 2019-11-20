Скільки українців написали диктант єдності без жодної помилки: цифра вражає

8 листопада, напередодні Дня Української мови та писемності, кожен охочий міг перевірити свої знання під час написання диктанту єдності. Тепер ми знаємо, скільки людей впоралися з цим завданням без жодної помилки. Відразу ж зауважимо, що цифра вас вразить!

Виявилося, що лише двоє людей написали радіодиктант національної єдності без жодної помилки. Один з переможців – шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець. Про це розповіли співорганізатори диктанту Олександр Авраменко та Олена Зелінченко.

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Цьогоріч переможців визначали у трьох номінаціях. Перше місце – повністю без помилок, друге – написали цифри без лапок, третє місце – одна помилка.

Текст виявився складним, тому тільки двоє переможців. У минулому році можна було протягом двох днів піти до вченого, філолога, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було протягом 15 хвилин відправити свою роботу. Тому перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців, – розповів автор диктанту Олександр Авраменко.

Водночас, через те, що роботи надсилали за допомогою електронної пошти, складно визначити всю географію нинішнього диктанту. Втім найбільш активні регіони таки вдалося визначити.

Зауважимо, що торік без помилок написали диктант 311 осіб.

Торік диктант без помилок написали 311 осіб

Найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька і Львівська області, – перерахувала Олена Зелінченко.

Крім цього, листи надходили і з-за кордону – 14 з Об'єднаних Арабських Еміратів, 5 – з Латвії, 4 – з Малайзії, 3 – з Німеччини, 2 – з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.

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