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В Україні збільшиться єдиний соціальний внесок: скільки і як розраховується

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Яким буде ЄСВ у 2020 - фото 1
Яким буде ЄСВ у 2020

Верховна Рада погодила підняття єдиного соціального внеску (ЄСВ), відтак вже у 2020 році за кожного працевлаштованого українця доведеться заплатити більше грошей. Детальніше читайте далі.

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік, у якому прописане і мінімальна заробітна плата на рівні 4 723 гривні. Зважаючи на те, що ЄСВ розраховується саме з позначки "мінімалки", від якої складає 22%.

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Тому вже у 2020 році єдиний соціальний внесок складе 1039,06 грн за місяць, тобто 12 468 грн за рік. Нагадаємо, що у 2019 році ЄСВ становить 918, 06 грн, тобто на 121 грн менше.

ЄСВ у 2020 - фото 369088
ЄСВ у 2020

Загалом підприємці наступного року будуть платити за кожного свого працівника з мінімальною зарплатнею суму у 5762,06 грн щомісяця. Сюди входять 18% ПДФО (сьогодні це 850,14 грн), сама мінімалка, ЄСВ, а також 1,5% військового збору (сьогодні це 70,85 грн).

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Джерело: ukr.segodnya.ua
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