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Учитель Всеукраїнської школи онлайн пояснив помилки під час відеоуроків

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Дмитро Номіровський пояснює геометрію для учнів 11 класу - фото 1
Дмитро Номіровський пояснює геометрію для учнів 11 класу / Скріншот

Поки в школах триває карантин, уроки для учнів проводять у відеоформаті. Дивитись заняття онлайн можуть не лише діти, а й дорослі, тож недивно, що в мережі активно обговорюють уроки з різних предметів. А особливо – помилки, які допускають учителі.

Викладач математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Номіровський, який долучився до "Всеукраїнської школи онлайн" у ролі вчителя, пояснив, як насправді відбувається запис уроків та чому трапляються помилки.

Тут більше: На онлайн-уроці знову припустилися помилки

За його словами, неправильні розрахунки, переплутані океани чи історичні діячі – це лише перші ластівки. Помилки, вважає викладач, ще будуть і, ймовірно, їх буде багато. Та вони допущені неспроста, адже на це є низка причин:

  • Вчителів зібрали в пожежному порядку, кого змогли знайти. Без кастингу і проб. Більшість бачать камеру вперше в житті.
  • Вчителі працюють, принаймні поки що, винятково на своєму ентузіазмі, тобто задарма.
  • Від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв. А там, як ви знаєте, своя дистанційна освіта 24/7.
  • Тривалість проєкту весь час міняється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звичайно, теж на вчителях.
  • Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.
  • Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, у проєкті просто немає.

Ніякої можливості переглянути та внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж роблять у ніч перед ефіром на ТБ. Продакшн не встигає робити раніше. Імовірно, підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися – відразу в ефір.

Дмитро Номіровський і сам зіткнувся із фейлом, який виник вкінці його уроку геометрії для 11 класу. "Хтось на етапі монтажу, не сконтактувавши зі мною, вирішив самостійно написати "правильну відповідь: 50 копійок" до найпростішої задачі на загальну математичну ерудицію", – розповів вчитель.

Задача. Олівець та маркер разом коштують 10 гривень 50 копійок. Маркер на 10 гривень дорожчий за олівець. Скільки коштує олівець?

Учитель Всеукраїнської школи онлайн пояснив помилки під час відеоуроків - фото 397210

Насправді ж – правильна відповідь: 25 копійок, якщо ви ще не здогадались ;)

"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більше пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів". "Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – розповів викладач математики.

Уявлення не маю, чи можна було в умовах, що склалися, організувати процес краще. Цілком можливо, що й ні. Або так – або ніяк, – підсумував Номіровський, закликавши глядачів з розумінням ставитись до роботи вчителів онлайн.

Дивіться також відеоурок з геометрії про циліндр та конус:

До теми: Дивитись трансляцію відеоуроків для 5-11 класів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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