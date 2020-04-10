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Учитель Всеукраїнської школи онлайн пояснив помилки під час відеоуроків
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Поки в школах триває карантин, уроки для учнів проводять у відеоформаті. Дивитись заняття онлайн можуть не лише діти, а й дорослі, тож недивно, що в мережі активно обговорюють уроки з різних предметів. А особливо – помилки, які допускають учителі.
Викладач математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Номіровський, який долучився до "Всеукраїнської школи онлайн" у ролі вчителя, пояснив, як насправді відбувається запис уроків та чому трапляються помилки.
Тут більше: На онлайн-уроці знову припустилися помилки
За його словами, неправильні розрахунки, переплутані океани чи історичні діячі – це лише перші ластівки. Помилки, вважає викладач, ще будуть і, ймовірно, їх буде багато. Та вони допущені неспроста, адже на це є низка причин:
- Вчителів зібрали в пожежному порядку, кого змогли знайти. Без кастингу і проб. Більшість бачать камеру вперше в житті.
- Вчителі працюють, принаймні поки що, винятково на своєму ентузіазмі, тобто задарма.
- Від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв. А там, як ви знаєте, своя дистанційна освіта 24/7.
- Тривалість проєкту весь час міняється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звичайно, теж на вчителях.
- Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.
- Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, у проєкті просто немає.
Ніякої можливості переглянути та внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж роблять у ніч перед ефіром на ТБ. Продакшн не встигає робити раніше. Імовірно, підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися – відразу в ефір.
Дмитро Номіровський і сам зіткнувся із фейлом, який виник вкінці його уроку геометрії для 11 класу. "Хтось на етапі монтажу, не сконтактувавши зі мною, вирішив самостійно написати "правильну відповідь: 50 копійок" до найпростішої задачі на загальну математичну ерудицію", – розповів вчитель.
Задача. Олівець та маркер разом коштують 10 гривень 50 копійок. Маркер на 10 гривень дорожчий за олівець. Скільки коштує олівець?
Насправді ж – правильна відповідь: 25 копійок, якщо ви ще не здогадались ;)
"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більше пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів". "Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – розповів викладач математики.
Уявлення не маю, чи можна було в умовах, що склалися, організувати процес краще. Цілком можливо, що й ні. Або так – або ніяк, – підсумував Номіровський, закликавши глядачів з розумінням ставитись до роботи вчителів онлайн.
Дивіться також відеоурок з геометрії про циліндр та конус:
До теми: Дивитись трансляцію відеоуроків для 5-11 класів
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