Учитель Всеукраїнської школи онлайн пояснив помилки під час відеоуроків

Поки в школах триває карантин, уроки для учнів проводять у відеоформаті. Дивитись заняття онлайн можуть не лише діти, а й дорослі, тож недивно, що в мережі активно обговорюють уроки з різних предметів. А особливо – помилки, які допускають учителі.

Викладач математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Номіровський, який долучився до "Всеукраїнської школи онлайн" у ролі вчителя, пояснив, як насправді відбувається запис уроків та чому трапляються помилки.

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За його словами, неправильні розрахунки, переплутані океани чи історичні діячі – це лише перші ластівки. Помилки, вважає викладач, ще будуть і, ймовірно, їх буде багато. Та вони допущені неспроста, адже на це є низка причин:

Вчителів зібрали в пожежному порядку, кого змогли знайти. Без кастингу і проб. Більшість бачать камеру вперше в житті.

Вчителі працюють, принаймні поки що, винятково на своєму ентузіазмі, тобто задарма.

Від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв. А там, як ви знаєте, своя дистанційна освіта 24/7.

вчителів ніхто не звільняв. А там, як ви знаєте, своя дистанційна освіта 24/7. Тривалість проєкту весь час міняється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звичайно, теж на вчителях.

А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звичайно, теж на вчителях. Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам , без будь-якої допомоги.

, без будь-якої допомоги. Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, у проєкті просто немає.

Ніякої можливості переглянути та внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж роблять у ніч перед ефіром на ТБ. Продакшн не встигає робити раніше. Імовірно, підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися – відразу в ефір.

Дмитро Номіровський і сам зіткнувся із фейлом, який виник вкінці його уроку геометрії для 11 класу. "Хтось на етапі монтажу, не сконтактувавши зі мною, вирішив самостійно написати "правильну відповідь: 50 копійок" до найпростішої задачі на загальну математичну ерудицію", – розповів вчитель.

Задача. Олівець та маркер разом коштують 10 гривень 50 копійок. Маркер на 10 гривень дорожчий за олівець. Скільки коштує олівець?

Насправді ж – правильна відповідь: 25 копійок, якщо ви ще не здогадались ;)

"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більше пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів". "Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – розповів викладач математики.

Уявлення не маю, чи можна було в умовах, що склалися, організувати процес краще. Цілком можливо, що й ні. Або так – або ніяк, – підсумував Номіровський, закликавши глядачів з розумінням ставитись до роботи вчителів онлайн.

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