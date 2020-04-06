Всеукраїнська школа онлайн: дивитись трансляцію відеоуроків 5-11 класів

6 квітня 2020 стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх українських школярів 5-11 класів. Не лише учні, а й дорослі можуть переглядати відеоуроки з різних предметів. Дивіться трансляцію занять!

Канікули у школах закінчилась, а от карантин – ні, тому відтепер навчання в школах буде проводитись дистанційно. З понеділка по п'ятницю учні середніх та старших класів з 10:00 мають змогу дивитись відеоуроки з 11 предметів не лише по телевізору, а й онлайн – на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

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Зазначимо, що уроки для школярів записали 40 педагогів із Києва, які на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Цікаво, що їхніми учнями у відеоуроках стали відомі зірки.

Ось розклад дистанційних занять для 5-11 класів:

Кожен урок з'являється в мережі, тож ви можете його переглянути в будь-який час. Тисніть на відео та вибирайте потрібний урок у плейлисті!

Всеукраїнська школа онлайн: трансляція відеоуроків

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

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