Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

На онлайн-уроці знову припустилися помилки: цього разу з океанами

  • 20
Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

В умовах карантину почала працювати Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якої проводяться уроки для учнів 5-11 класів. Так, вчителька зробила помилку під час уроку географії в 10 класі.

Під час онлайн-уроку для 10 класу вчителька географії помилилася в назвах океанів.

І ще: Всеукраїнська школа онлайн: дивитись трансляцію відеоуроків 5-11 класів

"Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія і острова в Тихому й Атлантичному океані", – сказала викладач. Як відомо, західне і південне узбережжя Австралії омивають моря Індійського океану. А Атлантичний океан не має відношення до Австралії.

А вже на першому онлайн-уроці з математики для 5-го класу вчителька допустила помилку, коли пояснювала завдання про обчислення швидкості катера, який пливе проти течії.

Читайте також: National Geographic запустив освітню платформу для школярів та їхніх батьків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 631
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • Вчора, 16:22
  • 348
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2213361
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл