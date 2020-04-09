На онлайн-уроці знову припустилися помилки: цього разу з океанами

В умовах карантину почала працювати Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якої проводяться уроки для учнів 5-11 класів. Так, вчителька зробила помилку під час уроку географії в 10 класі.

Під час онлайн-уроку для 10 класу вчителька географії помилилася в назвах океанів.

І ще: Всеукраїнська школа онлайн: дивитись трансляцію відеоуроків 5-11 класів

"Територія Австралійського Союзу включає в себе повністю материк Австралія, острів Тасманія і острова в Тихому й Атлантичному океані", – сказала викладач. Як відомо, західне і південне узбережжя Австралії омивають моря Індійського океану. А Атлантичний океан не має відношення до Австралії.

А вже на першому онлайн-уроці з математики для 5-го класу вчителька допустила помилку, коли пояснювала завдання про обчислення швидкості катера, який пливе проти течії.

Читайте також: National Geographic запустив освітню платформу для школярів та їхніх батьків