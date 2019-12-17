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Учені зруйнували найпопулярніші міфи про жирну їжу
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Маємо надію, що ви перестали вірити у міф про те, що знежирені продукти значно корисніші, ніж їхні аналоги, які можуть похизуватися певним відсотком жирності. Дієтологи ж не стомлюються нагадувати, що жири надзвичайно корисні для нашого організму, якщо споживати їх у помірній кількості.
Утім, про жири ми знаємо не так уже й багато. А суперечливі дослідження на цю тему лише нас заплутують. Тому ми вирішили зруйнувати п'ять найпопулярніших міфів, пов'язаних із жирною їжею!
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Міф 1. Жир на тарілці – жир на тілі
Хоча цей міф і є відправною точкою для дієт з пониженим вмістом жиру, твердження все-таки далеке від істини. А ось якщо ви повністю усунете жири з раціону або зведете їх споживання до критичного мінімуму, ви дійсно можете набрати вагу, адже при нестачі цього типу речовин організм почне набирати жири про запас.
Здорові жири – найкраще джерело енергії для нашого тіла. Крім того, вони підтримують метаболізм і механізми спалювання жиру, – говорить Марк Хайман, доктор медичних наук і автор книги "Eat Fat, Get Thin Cookbook".
Дослідження лише підтверджують це, показуючи, що дієта з низьким вмістом жирів може уповільнити обмін речовин.
Міф 2. Насичений жир – найгірший жир
Насичені жири давно відомі як головні вороги здорового харчування, проте вчені говорять про те, що вони не такі страшні, як усім нам здається. Звичайно, не варто щодня їсти жирну їжу на сніданок, обід і вечерю, проте іноді це не просто дозволено, але навіть необхідно.
Невипадково тим, хто за станом здоров'я змушений сидіти на строгих дієтах, лікарі рекомендують додавати ложку вершкового масла у чай або каву вранці. Це необхідно якраз для того, щоб заповнити щоденні потреби організму. Окремо відзначимо, що, відмовляючись від жирів, ми природним чином переходимо на цукор. І таку альтернативу абсолютно точно не можна вважати кориснішою.
Міф 3. Жири викликають проблеми зі здоров'ям
Якщо вибирати правильні джерела жирів, це принесе вашому організму користь – і ніякої шкоди. Наприклад, омега-3 жирні кислоти, які містяться у рибі, горіхах і деякому насінні, здатні зміцнити серцево-судинну систему й активізувати роботу мозку. А мононенасичені жири в оливковій олії й авокадо істотно знижують ризик розвитку захворювань серця і, за даними низки експериментів, діабету другого типу.
Міф 4. Жирні продукти підвищують холестерин
Дієтологи нагадують, що продукти з холестерином зовсім не обов'язково підвищують рівень "поганого" холестерину в крові. Так, колись ми думали саме так, але чим більше проводилося досліджень на цю тему, тим частіше їх результати показували, що підвищується (причому, незначно) "хороший" холестерин, який якраз потрібен нашому організму.
Тут, втім, є одне застереження: трансжири і лінолева кислота можуть завдати шкоди вашому здоров'ю в довгостроковій перспективі. Тому уникайте гідрогенізованих жирів і не захоплюйтеся обробленими продуктами на кшталт замороженої піци або лазаньї, яку потрібно тільки розігріти.
Міф 5. Жири заважають досягти мети у фітнесі
Ні, ні, і ще раз ні. Насправді, багато професійних спортсменів віддають перевагу кетогенній дієті. Ця система харчування передбачає, що ви повинні отримувати 70-75% калорій з жирів, і тільки 5-10% – з вуглеводів. Дискусії щодо безпеки такого раціону не вщухають, але, з усім тим, це дозволяє говорити про те, що помірне споживання жирів не завадить вам добитися ідеальної спортивної форми.
Однак корисно пам'ятати, що типові "жирні продукти" на кетогенній дієті аж ніяк не гамбургери і картопля фрі. Йдеться, перш за все, про авокадо, жирну рибу, яйця, масло, м'ясо свинини і баранини. Споживання жирів важливе ще й тому, що наше тіло перетравлює жир повільніше, ніж вуглеводи, а отже, так ми довше відчуваємо ситість й отримуємо більше енергії.
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