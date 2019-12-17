Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні

Ваш раціон впливає на ваш настрій і самопочуття

Зниження стресу має важливе значення для підтримки здоров'я і сприяє довголіттю, а найкращі помічники в цьому - певні продукти, які слід додати до свого раціону. Візьміть на озброєння!

Фахівці назвали продукти, які допоможуть знизити рівень стресу, що позитивно вплине не лише на наше самопочуття, а й на результативність під час робочого дня!

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Експерти зазначили, що найкращим способом зменшити ознаки стресу є вживання таких продуктів, які живлять систему, відповідальну за вироблення гормонів стресу адреналіну і кортизолу.

Викид певних хімічних речовин може призвести до низки проблем зі здоров'ям, пов'язаних з різними системами в організмі, включаючи нервову, імунну та дихальну систему. Підвищені рівні кортизолу, основного гормону стресу, протягом тривалих періодів можуть давати несприятливі фізіологічні ефекти: підвищення артеріального тиску, зміна імунних реакцій, зниження статевого потягу, – сказав Девід Форман.

Форман також рекомендував додавати у свій раціон більше продуктів, що допомагають боротися зі шкідливим впливом стресу та містять вітаміни, мінерали та поживні речовини, необхідні для управління стресом. Ось кілька продуктів, які експерт рекомендує повинні додати для цього в раціон:

Додайте до раціону чорний шоколад

Темний шоколад. Він багатий антиоксидантами, речовинами, які борються в організмі з вільними радикалами – частками, пов'язаними з руйнуванням клітин і виникненням раку. Шоколадні антиоксиданти ведуть до зниження кількості гормонів стресу в організмі.

Авокадо. За словами Девіда Формана, корисні жири, такі як омега-3, допомагають справлятися зі стресом. Авокадо – один з найбільш жирних фруктів у світі, який містить велику кількість омега-3 жирних кислот.

Не забувайте про авокадо та жирні сорти риби

Жирна риба. Сьомга, тунець, оселедець, скумбрія також багаті омега-3 жирними кислотами. У Гарвардському блозі про здоров'я говориться, що омега-3 допомагають послабити депресію: ці речовини активно взаємодіють з молекулами, пов'язаними з настроєм.

"Якщо ми будемо плекати надниркову систему і дозволяти нашим тілам створювати необхідну кількість нейромедіаторів, ці інгредієнти можуть не спрацювати в короткостроковій перспективі, але вони точно запрацюють у довгостроковій перспективі", – підбив підсумки експерт.

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