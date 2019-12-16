Головні тренди здорового харчування у 2020 році

Ці продукти у наступному році будуть популярними

У 2020 році все більша кількість людей переходитиме на повністю рослинну їжу. Також у моду увійде бананове борошно й паста, виготовлена з бобових продуктів. Чим іще нас вразить наступний рік у харчових трендах?

Сертифікований нутриціоніст з Великобританії Крістен Бeк розповіла про те, якими вона бачить головні дієтичні тренди 2020 року.

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У році, що минає найбільшою популярністю користувалися чайний гриб, конопляне насіння та місячне молоко, але в наступному році вони поступляться повністю рослинним продуктам, банановому борошні, пасті з бобових і найдавнішим злакам, тобто тим, які за століття пройшли мінімальну селекцію. Як вважає експерт, основним трендом здорового харчування 2020 року будуть рослинні білки зокрема, і повністю рослинна дієта в цілому.

"Незалежно від того, чи збираєтеся ви стати стовідсотковим веганом або просто включити більшу кількість рослинних продуктів у раціон, важливість подібної їжі буде зростати, – каже Крістен Бeк. – Рослинні продукти важливі не тільки для нашого здоров'я, але і для добробуту планети. Звичайно, подібного роду харчування не є новим концептом, але значно більше людей, ніж коли б то не було виберуть мінімально оброблені цільнозернові і бобові продукти".

У 2020 році трендовою буде рослинна їжа

На думку експерта, рослинна дієта набере максимальну популярність у наступному році, оскільки сьогодні західні країни вживають занадто багато м'яса, і загроза цієї практики стала очевидною. Втім, далеко не всі рослинні продукти за замовчуванням є корисними для здоров'я. Найбільшу користь приносять овочі, фрукти, боби, насіння та горіхи, а також помірна кількість цільнозернових.

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