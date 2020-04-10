Учені знайшли спосіб попереджати про прострочені продукти

Фахівці Корейського дослідницького інституту хімічних технологій створили наклейку, яка наноситься на упаковку харчових продуктів, які чутливі до температури. Така етикетка показує, чи були допущені порушення в зберіганні того чи іншого продукту.

Наклейка, створена фахівцями Корейського дослідницького інституту хімічних технологій, наноситься на упаковку харчових продуктів, чутливих до температури – м'яса, риби, фруктів і овочів. Крім того, її можна використовувати для відстеження станів будь-яких виробів, що вимагають заморозки – наприклад, медикаментів.

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Стікер складається з полімерних нановолокон, які накладаються один на одного. Поки температура навколишнього середовища залишається холодною, етикетка залишається непрозорою, і нанесений на нижньому шарі малюнок не видно. Якщо ж температура на певний час падає, як мінімум до 10ºC, волокна "тануть", їхня структура розпадається, а зображення проявляється. Навіть якщо товар знову охолоджують до потрібної температури, плівка не повертається у вихідне положення.

Водночас, автори новації, попереджають, що різні продукти мають неоднакову чутливість до температури. Так, одні псуються в теплі швидше, інші повільніше. Для того щоб налаштувати розумний стікер під конкретний продукт, можна змінювати товщину і структуру сполуки нановолокон.

"Таким чином, знак порушення умов зберігання може проступати як через 30 хвилин, так і через 24 години після підвищення температури", – йдеться в описі наклейки. Розробники запевняють, що ця технологія не вимагає великих витрат – собівартість однієї етикетки приблизно один цент.

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