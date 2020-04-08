Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу

Якщо про часте миття рук в умовах пандемії коронавірусу нам нагадують постійно, то досі ніхто не пояснив, що робити з продуктами та іншими товарами, які вам доставляють або ви купуєте самі. Ми спробували розібратись, чи потрібно їх дезінфікувати.

Одразу зазначимо, що на це запитання не можна дати однозначну відповідь. Проблема в тому, що коронавірус Sars-Cov-2 новий, його тільки вивчають.

До теми: Що треба дезінфікувати, аби захистись від коронавірусу

Поки що ми лише знаємо, що, відповідно до одного з досліджень, вірусів, здатних в теорії викликати захворювання, не залишалося після 4 годин перебування на міді; 24 годин – на картоні; 72 годин – на пластику і нержавіючій сталі. Були й інші дослідження, але вони показували, скільки часу залишалися на різних поверхнях частини вірусу, не здатні інфікувати.

То що робити?

Мити руки. Теоретично, як відзначають американські Центри з контролю і профілактики захворювань, упаковка може бути небезпечною, якщо на ній залишився вірус, здатний інфікувати, а людина спочатку доторкнулася до неї, а потім до лиця (малоймовірно, що розкриття коробки спровокує фонтан з дрібних крапель коронавірусу, які людина вдихне).

Тому Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США (FDA) рекомендує тим, хто дуже хвилюється з цього приводу, мити руки після того, як ви доторкнулися до упаковки й дістали їжу, до того, як почали готувати, і безпосередньо перед прийомом їжі.

Експерти вказують, що немає доказів передачі вірусу через упаковку або їжу.

Може, краще просто помити упаковку?

По-перше, це не завжди можливо: основна частина дезінфікуючих засобів придатна для використання на твердих непористих поверхнях. Наприклад, картон від такого просто розм'якне.

По-друге, це не завжди безпечно. Для дезінфекції будинку під час пандемії рекомендують використовувати засоби з гіпохлоритом натрію (він є, наприклад, у відбілювачі). Його не можна вживати в їжу і мити ним, наприклад, посуд. Тому не можна протирати ним упаковку: так з'являється шанс, що гіпохлорит натрію потрапить вам в їжу. Запах теж не викличе апетиту. Антисептичні засоби зі спиртом більш безпечні в цьому плані, але знайти їх зараз досить складно.

Інший варіант – мило. Незважаючи на те, що мийні засоби дійсно можуть позбавити від вірусу (хоча при прибиранні будинку після них все ж рекомендується використовувати дезінфектанти), вони також можуть потрапити в їжу, що небажано. Наприклад, фрукти й овочі рекомендується мити без спеціальних засобів – проточною водою.

Хіба достатньо мити овочі та фрукти простою водою?

Так. До нового коронавірусу людство знало про багато інших небезпечних вірусів і бактерій, та все одно провідні організації рекомендували обходитися простою водою (навіть без замочування!). Утім, мити овочі й фрукти варто і в тих випадках, коли у них є неїстівна шкірка. На це є кілька причин:

ви можете до неї торкатися до того, як доторкнетеся до їстівної частини, і таким чином перенести небезпечні віруси й бактерії;

якщо ви ріжете цей фрукт або овоч, ніж перенесе за собою все те, що є на шкірці, всередину (якщо ви не плануєте потім смажити або варити фрукт або овоч, це може закінчитися погано);

і тільки якщо ви впевнені, що після контакту зі шкіркою ні ваші пальці, ні ніж не будуть торкатися до внутрішньої частини овоча або фрукта, мити їх необов'язково.

Може, тоді відправити все на "карантин"?

Невідомо, чи допоможе це. Дані про те, як довго вірус живе на різних поверхнях, – це результати лише одного дослідження. У вас вдома може бути інша вологість, температура та інші фактори. Тому використовувати ці дані для практичних рішень передчасно.

Тобто нічого не робити?

Важливо (і це ніяк не пов'язано з коронавірусом) стежити за терміном придатності та умовами зберігання. А якщо мова йде про дезінфекцію і карантин, то, мабуть, справді можна обійтися без них. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я та американські Центри з контролю і профілактики захворювань вважають, що ризик передачі вірусу в такій ситуації дуже низький. Експерти дотримуються тієї ж думки.

То як захиститись від коронавірусу?

Мийте руки правильно – не менше ніж 20 секунд

Ходіть в магазин якомога рідше. Це справді зараз небезпечно! У магазині постарайтеся чіпати руками поменше предметів, тримайте дистанцію з іншими людьми та, звичайно, не чіпайте обличчя.

Це справді зараз небезпечно! У магазині постарайтеся чіпати руками поменше предметів, тримайте дистанцію з іншими людьми та, звичайно, не чіпайте обличчя. По можливості замовляйте безконтактну доставку. Це захистить від зайвих контактів і вас, і кур'єра (раптом ви безсимптомний носій вірусу). Чайові можна залишити онлайн або запитати у кур'єра телефоном номер його карти.

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